Курс валют в среду: евро в обменниках вырос на 27 копеек

В среду, 28 января, на наличном рынке средний курс доллара в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 6 копеек. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копееок в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 19 копеек, а в продаже прибавило 27 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,70−43,25 грн. Евро покупают за 50,90 грн, а продают за 51,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,10−43,18, евро — 51,27−51,56 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,79−42,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,32−51,36 грн/евро.

