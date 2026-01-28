Пенсии в Украине: часть получает ниже прожиточного минимума

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 января 2026, 10:59 Читати українською

Пенсии в Украине: часть получает ниже прожиточного минимума

6 544 грн составляет средняя пенсия в Украине по данным Пенсионного фонда Украины. За год выплата выросла на 13%. Об этом сообщает Опендатабот.

6 544 грн составляет средняя пенсия в Украине по данным Пенсионного фонда Украины.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие пенсии получают

Каждый пятый украинский пенсионер получает в среднем около 4,5 тысячи грн пенсии. 63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, а 261 тысяча на уровне — 2 361 грн. В общей сложности более 10,1 млн пенсионеров насчитывается в этом году в Украине и почти 73% из них получают пенсию по возрасту.

Сколько пенсионеров в Украине

10,17 млн пенсионеров насчитывается сейчас в Украине. Подавляющее большинство — 73% пенсионеров — получают выплаты по возрасту: это 7,4 млн украинцев. Еще почти 1,5 миллиона граждан (15%) живут на пенсию по инвалидности, около 700 тысяч или 7% получают выплату из-за потери кормильца, а 5% или 500 тысяч имеют пенсию за выслугу лет. Социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют менее 1%.

6 544 грн составляет средняя пенсия в Украине. За год выплата выросла на 13%. Впрочем, такие пенсии имеют не все: более трети пенсионеров получают около 3 250 грн. Следует отметить, что за год доля таких пенсионеров сократилась с 44 до 35%.

Еще 15% пенсионеров — это более 1,5 млн человек — имеют выплаты более 10 тыс. грн, а средний размер пенсии в этой группе составляет 16 тыс. грн. Еще 30% украинцев на пенсии живут в среднем на 6 860 грн, а каждый пятый получает около 4,5 тыс. грн в месяц.

В то же время 63 тыс. пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, а 261 тыс. украинцев живут именно на этот минимум: 2361 грн.

Где больше всего и меньше пенсионеров

Больше пенсионеров проживает на Днепропетровщине — 867 тыс. Далее следуют Киев (746 тысяч), Харьковская (687 тыс.) и Львовская (665 тыс.) области. Меньше пенсионеров зарегистрировано в Херсонской (202 тыс.) и в Черновицкой (203 тыс.) областях.

Где самые высокие на самые низкие пенсии

Различаются и размеры выплат: самые высокие средние пенсии традиционно в столице — почти 9 тыс. грн, самые низкие — в Тернопольской области: около 5 тыс. грн. Хотя в целом по стране пенсии выросли на 13%, в некоторых регионах рост был значительно ощутимее — в частности, на Ровенщине (+24%) и Волыни (+20%).

Большинство пенсионеров — более 82% — получают выплаты через банки, чаще всего через ПриватБанк и Сбербанк. В то же время, пенсия для многих — не единственный источник дохода: каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать. Таких людей — 2,8 млн, а их средняя пенсия составляет 7 160 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+29
Я. ..
Я. ..
28 января 2026, 12:34
#
«Пенсії в Україні: частина отримує нижче прожиткового мінімуму»

Всі, хто не біля кормушки, хто не з рядів силовиків колишніх і депутатів.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает BigBend и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами