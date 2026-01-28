Пенсии в Украине: часть получает ниже прожиточного минимума

6 544 грн составляет средняя пенсия в Украине по данным Пенсионного фонда Украины. За год выплата выросла на 13%. Об этом сообщает Опендатабот.

Какие пенсии получают

Каждый пятый украинский пенсионер получает в среднем около 4,5 тысячи грн пенсии. 63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, а 261 тысяча на уровне — 2 361 грн. В общей сложности более 10,1 млн пенсионеров насчитывается в этом году в Украине и почти 73% из них получают пенсию по возрасту.

Сколько пенсионеров в Украине

10,17 млн пенсионеров насчитывается сейчас в Украине. Подавляющее большинство — 73% пенсионеров — получают выплаты по возрасту: это 7,4 млн украинцев. Еще почти 1,5 миллиона граждан (15%) живут на пенсию по инвалидности, около 700 тысяч или 7% получают выплату из-за потери кормильца, а 5% или 500 тысяч имеют пенсию за выслугу лет. Социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют менее 1%.

6 544 грн составляет средняя пенсия в Украине. За год выплата выросла на 13%. Впрочем, такие пенсии имеют не все: более трети пенсионеров получают около 3 250 грн. Следует отметить, что за год доля таких пенсионеров сократилась с 44 до 35%.

Еще 15% пенсионеров — это более 1,5 млн человек — имеют выплаты более 10 тыс. грн, а средний размер пенсии в этой группе составляет 16 тыс. грн. Еще 30% украинцев на пенсии живут в среднем на 6 860 грн, а каждый пятый получает около 4,5 тыс. грн в месяц.

В то же время 63 тыс. пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, а 261 тыс. украинцев живут именно на этот минимум: 2361 грн.

Где больше всего и меньше пенсионеров

Больше пенсионеров проживает на Днепропетровщине — 867 тыс. Далее следуют Киев (746 тысяч), Харьковская (687 тыс.) и Львовская (665 тыс.) области. Меньше пенсионеров зарегистрировано в Херсонской (202 тыс.) и в Черновицкой (203 тыс.) областях.

Где самые высокие на самые низкие пенсии

Различаются и размеры выплат: самые высокие средние пенсии традиционно в столице — почти 9 тыс. грн, самые низкие — в Тернопольской области: около 5 тыс. грн. Хотя в целом по стране пенсии выросли на 13%, в некоторых регионах рост был значительно ощутимее — в частности, на Ровенщине (+24%) и Волыни (+20%).

Большинство пенсионеров — более 82% — получают выплаты через банки, чаще всего через ПриватБанк и Сбербанк. В то же время, пенсия для многих — не единственный источник дохода: каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать. Таких людей — 2,8 млн, а их средняя пенсия составляет 7 160 грн.