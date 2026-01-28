Польский рынок труда: 1 из 20 работников — украинец

Независимо от отрасли или должности, зарплаты работающих в Польше украинцев неуклонно растут. Это отражает всеобщее улучшение экономики страны. Как отметила Галина Кириченко из рекрутинговой компании Gremi Personal, ситуация на польском рынке труда способствует повышению заработной платы для иностранцев, пишет inpoland.

О чем говорит статистика

Данные за первые девять месяцев 2025 года показывают, что средняя зарплата в польском корпоративном секторе выросла более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В сентябре 2025 года средняя зарплата составила 8750 злотых брутто (более 100 000 гривен).

Самый высокий рост заработной платы зафиксирован в промышленных секторах, где есть спрос на квалифицированных специалистов и технических работников. Это касается прежде всего производства компьютеров и электроники, пищевой промышленности, производства транспортного оборудования, включая военную технику, а также машиностроения, автомобильной промышленности и мебельной промышленности.

В этих секторах повышение заработной платы обусловлено тем, что работодатели стремятся любым способом удержать опытных работников.

В логистике, где традиционно работают многие украинцы, темпы роста заработной платы несколько ниже, чем в промышленности, но этот сектор все еще является одним из самых высокооплачиваемых в Польше.

Средняя валовая зарплата в логистике в сентябре 2025 года составила 9029 злотых. Поэтому логистика остается привлекательным выбором для украинских работников, ищущих стабильный заработок без специализированной квалификации.

Каждый двадцатый работник в Польше — украинец

Украинцы остаются самой большой группой иностранных работников в Польше и играют заметную роль в национальной экономике. По актуальным данным, граждане Украины составляют 67% общего количества иностранцев, занятых в польской экономике, что соответствует примерно 5% всех работающих в стране.

Каждый двадцатый работник в Польше является украинцем.

Согласно данным ZUS, только в ноябре 2025 года количество застрахованных лиц с украинским гражданянством выросло почти на 7,9 тыс. и достигло 862 060 человек.

Общее количество иностранцев, застрахованных в системе ZUS, составило 1,295 млн человек, что примерно на 9,5 тыс. больше, чем месяцем ранее, и составляет около 7% всех занятых в Польше.