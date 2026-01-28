Что придумывают банки, чтобы загнать клиентов в кредит, и как себя защитить

За декабрь в разделе « Отзывы » наши читатели оставили 195 собственных историй о своем опыте пользования банковскими услугами. Из них засчитано и отправлено на рассмотрение финучреждениям 68 жалоб. Банки смогли уладить конфликт только в 30 случаях. О самых резонансных кейсах рассказываем в свежем обзоре Народного рейтинга банков .

За последний месяц года свои позиции в Народном рейтинге изменили четыре банка:

МТБ Банк подвинул Прокредит на 7-е место, а сам занял 6-ое.

Улучшил свои позиции Таскомбанк. Он поднялся с 15 на 14 строчку и потеснил Кредобанк.

Состав первой пятерки остается без изменений: Абанк, monobank, Глобус, Альянс и Юнекс. В общей сложности за звание «народного любимца» соревнуются 29 банков.

Может ли банк самостоятельно открывать кредитный лимит и проводить платеж без согласия клиента: кейс Абанка

Читатель «Минфина» под ником Вадим Трощенко рассказал, как попытка провести платеж с расчетного счета ФОП в Абанке превратила его в должника, а почти 14 тыс. грн его собственных средств оказались под угрозой потери.

По словам клиента, он пытался провести платеж «под ноль», однако не учел комиссию банка в 3 грн. Из-за нехватки средств платеж не прошел. После этого предприниматель сформировал новую платежную инструкцию — уже на меньшую сумму, учитывая комиссию. Этот платеж был успешно исполнен, а баланс счета стал нулевым.

Впрочем, на следующее утро автор отзыва получил уведомление об установлении кредитного лимита, хотя он сам не заказывал соответствующую услугу.

«Как оказывается, без моего согласования банк автоматически списал из этих кредитных средств тот платеж, который я набирал первым (на который сначала не хватило средств) Сумма 13791,80 грн. И у меня получается использование кредитных средств», — пишет автор отзыва.

По обращению клиента в Абанке объяснили, что, согласно договору, финучреждение может открыть кредитный лимит в любой момент, а набранная им платежка может быть проработана в течение 3-х дней. В заключение в банке посоветовали Вадиму Трощенко обратиться к контрагенту с запросом на возврат средств. Но таким способом разрешить ситуацию пользователь пытался еще до получения рекомендаций от финучреждения, но безрезультатно. По его словам, контрагент, которому были перечислены средства, не торопился с возвратом платежа. ​​

Позиция банка

В пресс-службе Абанка по запросу «Минфина» сообщили, что отдельное подтверждение клиента на открытие кредитного лимита действительно необязательное. Согласие на это содержится в анкете-заявлении на открытие счета.

Что касается проведенного платежа, то в финучреждении отметили, что платежная инструкция после направления клиентом была принята банком для выполнения. Сначала средств на счете не хватало, но после установления лимита баланс увеличился, что позволило провести операцию.

Предупреждать дополнительно клиента о возможности такого списания в банке не считают необходимым. «Непонятно, о чем предупреждать, — поступила платежная инструкция, по возможности ее выполнения банк выполнил. Запросы на отзыв платежа в банк не поступали», — объяснили в Абанке.

Впрочем, банк все же рассмотрел данную ситуацию в индивидуальном порядке и пошел навстречу клиенту.

«На данный момент контрагент уже вернул излишне уплаченную сумму. В честь банка добавлю, что уже вернули комиссию за платеж и надеюсь, выполнят свое обещание не начислять проценты за пользование возникшим в результате этого кредитом», — сообщил дополнительно Вадим Трощенко.

Комментарий юриста

Илья Колесник, юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры» рассматривает автоматическое установление кредитного лимита банком, как правомерное, только при условии, что клиент:

дал четкое и осознанное согласие;

был должным образом проинформирован о механизме и последствиях такого кредитования.

Законодательство (ст. 11 Закона «О потребительском кредитовании», ст. 634 и 638 ГК Украины) требует: условия кредита должны быть четкими, понятными и доведенными до сведения потребителя.

«Если клиент не был должным образом проинформирован или не имел реальной возможности отказаться — такие действия банка могут быть признаны нарушением прав потребителя», — уточняет юрист.

Отдельно он отмечает: банк не имеет безусловного права повторно выполнять платеж, ранее отклоненный из-за нехватки средств, без отдельного на то согласия клиента, даже если открыт кредитный лимит.

«Платеж является распоряжением клиента (ст. 1066 ГК Украины), а его повторное проведение меняет финансовые последствия для клиента и создает новое обязательство. При отсутствии прямого и осознанного согласия клиента такие действия могут расцениваться как ненадлежащее выполнение банком договора», — подчеркивает Илья Колесник.

По его словам, риски нежелательного кредитования не могут автоматически возлагаться на клиента, если он не инициировал кредит, не был предупрежден о последствиях, не имел реальной возможности отказаться.

В таком случае, банк может нести ответственность за нарушение прав потребителя и нанесение имущественного вреда.

Советы юристов

Следуя нескольким правилам, риск попадания в подобные ситуации можно свести к минимуму. В частности, юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры» советует:

внимательно проверять условия договоров и приложений;

по возможности отключать автоматические кредитные лимиты;

хранить скриншоты условий и уведомлений банка;

оперативно фиксировать спорные операции в письменном виде и обращаться с жалобами в банк и НБУ.

Специалисты Абанка советуют потребителям финуслуг не отправлять платежи, в выполнении которых нет уверенности, особенно при недостаточном балансе, поскольку это может привести к отложенному выполнению.

Почему клиенты обижаются на банк из-за кешбэка: кейс Сенс Банка

Банковские программы лояльности пользуются большой популярностью среди потребителей финуслуг. Но, в отличие от, скажем, кредитных или депозитных продуктов, это тот спектр услуг, где доверие клиента часто держится на ожиданиях, сформированных маркетингом.

Клиент Сенс Банка под ником Константин Кравчук рассказал, что в течение декабря активно пользовался картой для заправок на WOG, рассчитывая на 3% партнерского кешбэка. По его словам, общая сумма расходов составила около 2 тыс. грн, однако обещанных бонусов начислено не было.

«Оказывается, вы там тихонько изменили правила и решили не давать бонусы тем, кто заправлялся в ноябре», — пишет пользователь.

Еще больше клиента возмутило то, что банк просто удалил эту акцию из телефонного приложения.

«Ее нет ни в списке партнеров, ни на главной — вы ее просто спрятали, чтобы я не мог увидеть ваши новые „условия“… Вам что, жалко тех несчастных 60 гривен кешбэка больше, чем своей репутации?», — удивляется автор отзыва.

Константин Кравчук считает такой «сервис» неприемлемым и требует в банке немедленно доначислить его кешбэк за все декабрьские чеки.

Позиция банка: акция завершилась, условия не менялись

Пресс-служба Сенс Банка в ответ на запрос «Минфина» заверила, что финучреждение внимательно относится к обращениям клиентов и публичным запросам относительно программ лояльности и качества сервиса. По словам представителей банка, в данной ситуации речь идет не о сокрытии информации, а о стандартном завершении акции, согласно опубликованным условиям.

По объяснению банка:

партнерская акция по WOG действовала до 30.11.2025 включительно;

в правилах сразу было указано ограничение: кешбэк доступен только клиентам, у которых не было покупок у партнера в предыдущем месяце;

с 01.12.2025 акция автоматически прекратилась для конкретного клиента и перестала отображаться в приложении как активная.

В банке подчеркивают, что не практикуют изменение условий задним числом и прекращение действия акции ранее установленной даты.

«Условия каждой акции, включая сроки ее действия, публикуются в приложении и доступны клиентам до момента завершения акции. По истечении срока действия акция автоматически прекращается и больше не отображается в приложении как активная. Это не „тихое удаление“, а стандартное завершение акции, согласно опубликованным условиям», — детализировали в пресс-службе Сенс Банка.

Начисление бонусов, согласно позиции банка, возможно исключительно по операциям, совершенным в период действия акции и при условии выполнения всех ограничений. Операции по истечении срока действия не подлежат вознаграждению, даже если клиент продолжает пользоваться картой у того же партнера.

В то же время в финучреждении отметили: если у потребителей возникают вопросы или замечания по условиям акций, они всегда могут:

обратиться в службу поддержки через приложение или официальные каналы банка;

получить разъяснения относительно условий конкретной акции;

подать обращение на повторный пересмотр ситуации, если они считают ее спорной.

«Все обращения рассматриваются, в соответствии с внутренними процедурами банка и действующим законодательством», — подчеркнули в Сенс Банке.

Комментарий юриста

Формально позиция банка выглядит последовательной. В то же время сам кейс демонстрирует типичную для рынка проблему — разрыв между юридической корректностью условий и фактическим принятием клиента.

Для пользователя приложения исчезновения акции без отдельного сообщения часто выглядит не как логическое завершение, а как скрытие информации. Особенно в случаях, когда клиент активно пользовался партнерским предложением накануне и продолжил те же действия по инерции.

Но, в частности, изменение условий акций «задним числом», по словам юристов, неправомерно.

«Если клиент выполнил условия акции на момент совершения операции, банк не имеет права менять правила ретроспективно и отказывать в начислении бонусов. Это противоречит принципу правовой определенности и добросовестности», — отмечает юрист Илья Колесник.

Особое внимание эксперт обращает на вопросы информирования. Отсутствие уведомления о существенных изменениях или завершение акции может быть расценено как введение потребителя в заблуждение, особенно если банк активно продвигал программу лояльности через приложение или рекламные материалы.

В спорных ситуациях, по словам юриста, клиент имеет право:

обращаться в банк с письменным требованием;

подавать жалобу в НБУ;

требовать начисления бонусов в судебном порядке;

фиксировать условия акций (скриншоты, оферты, даты операций).

Зарплата в обмен на оформление кредита: кейс ОТП банка

Пользователь под ником oksana2000 рассказала, что много лет пользовалась услугами ОТП Банка: получала зарплату на карту, оформляла ипотеку, осуществляла регулярные переводы. Проблемы возникли в конце года, когда она попыталась перевести часть средств на собственную карту в другом банке, где у нее был минусовый баланс.

Банк заблокировал все сделки, мотивируя это превышением суточного лимита. При этом клиент утверждает, что в течение двух дней не осуществляла никаких переводов, а перед этим смогла провести только одну транзакцию. Даже после повышения лимита и повторной авторизации через «Дію» ситуация не изменилась.

Но самое большое возмущение у oksana2000 вызвал другой момент: в мобильном приложении появился кредитный договор, а какие-либо действия с картй стали недоступны до момента его подписания.

«У меня шок!!! Мне не нужны кредиты и кредитные договоры! Если это условие обслуживания в банке, сообщите, потому что такие условия мне не подходят», — отмечает клиент.

По факту человек оказался в ситуации, когда не мог распоряжаться собственными средствами без согласия на дополнительную финансовую услугу, которую она не заказывала.

Потребитель выразила намерение забрать все свои деньги и перейти в тот банк, где не будут блокировать доступ к собственной заработной плате, требуя подписать кредитный договор.

Позиция экспертов

«Минфин» обратился к ОТП Банку с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, на каких основаниях было заблокировано распоряжение средствами клиента, почему доступ к счету был связан с необходимостью подписания кредитного договора, и есть ли такая практика стандартной политикой банка, и как предотвращать подобные случаи в будущем. На момент публикации ответ от банка не получен.

Юристы объяснили, что блокировка клиенту доступа к собственным средствам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом — например, в рамках финансового мониторинга, на основании судебных решений или санкций.

«Согласно ст. 1068 Г К Украины и Закона Украины „О платежных услугах“, банк не имеет права без надлежащего обоснования блокировать распоряжение собственными средствами клиента», — сказал Илья Колесник.

Особенно критично выглядит ситуация, когда доступ к счету ставится в зависимость от заключения кредитного договора. По словам эксперта, такие действия противоречат принципу свободы договора (ст. 627 ГК Украины) и могут квалифицироваться как:

навязывание финансовых услуг;

недобросовестная коммерческая практика;

нарушение прав потребителя.

Среди инструментов защиты для клиентов в подобных ситуациях Илья Колесник называет:

обращение с жалобой в НБУ;

подача заявления в Госпродпотребслужбу;

требование судебной защиты, в частности, восстановление доступа к средствам и компенсации причиненного ущерба.

В качестве технических ограничений банка могут перечеркнуть жизненные планы: кейс Monobank

Даже символическая сумма задолженности может иметь критические последствия, если речь идет о кредитной истории и участии в государственных программах.

Пользователь под ником max14852011 рассказал, что в декабре получил возможность воспользоваться программой покупки жилья от Луганской ОВА, как внутренне перемещенное лицо. Одним из ключевых условий участия было отсутствие активных кредитов и каких-либо долгов, а срок подачи документов ограничивался 15 декабря.

Потребитель отмечает, что является клиентом monobank и пользовался кредитным лимитом, но полностью погасил его еще 2 декабря. Впрочем, в кредитной истории продолжал отражаться долг в 70,88 грн — это проценты за пользование кредитом, которые должны были быть списаны только 1 числа следующего месяца. По словам клиента, на его карте была сумма, достаточная для полного погашения этого долга. Однако банк отказался списать средства или досрочно закрыть кредит, ссылаясь на отсутствие технической возможности.

«Соответственно, на мне висит „безумный“ долг в 70.88 грн, который невозможно закрыть в короткий срок, чтобы я успел подать документы, а советуют это сделать 1 января 26-го года, поскольку у них нет такой возможности досрочно прекратить или списать эти проценты», — констатирует max14852011.

По факту из-за задолженности в несколько десятков гривен шанс клиента на получение жилья, которого он ожидал более 11 лет, оказался под угрозой потери.

Позиция банка

В monobank подтвердили, что действительно отсутствует техническая возможность списать начисленные проценты ранее установленной даты.

Однако, как сообщили «Минфину» в пресс-службе финучреждения, вопрос клиента был решен, о чем его проинформировали, хотя он и не ответил на уточняющие запросы банка. Одновременно в банке не дали объяснения, как можно оперативно решить подобные проблемы, когда задержка может стоить слишком дорого. Только отметили, что подобные ситуации рассматриваются индивидуально, а универсальных решений или советов в таких случаях нет.

Что говорят юристы

Илья Колесник, юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры», обращает внимание на принципиальную вещь: согласно ст. 11 Закона Украины «О потребительском кредитовании», потребитель имеет безусловное право на досрочное погашение кредита.

Ссылка на технические ограничения не освобождает банк от обязанности выполнить это право клиента.

«Если действия банка приводят к ухудшению кредитной истории, потере права на участие в госпрограмме, клиент имеет право требовать: устранения нарушений; возмещение ущерба; внесение корректировок в кредитную историю», — отмечает эксперт.

Чтобы отстоять свои права, потребителю, по словам юриста, следует:

подать письменное заявление;

зафиксировать наличие средств;

обратиться в НБУ.

Впрочем, эксперты отмечают, чтобы не попадать в подобные ситуации, нужно всегда заботиться о своей кредитной истории, в частности: закрывать кредит заранее; получать письменное подтверждение погашения; контролировать статус кредита.