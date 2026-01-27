Войны, тарифы и инфляция: чего больше всего боятся миллиардеры в 2026 году

Торговые войны, геополитическая нестабильность и непредсказуемость государственной политики возглавили список главных рисков для мировой экономики в 2026 году. Самые богатые люди планеты больше озабочены таможенными барьерами, чем климатическими изменениями или технологическими сбоями. Об этом сообщает Visual Capitalist, ссылаясь на результаты опроса UBS Billionaire Survey.

Топ-3 страха мирового капитала

Согласно опросу, настроения ультрабогатых инвесторов формируют три ключевых фактора:

Тарифы и торговые ограничения (66%). Это главная угроза года. Большинство респондентов опасаются, что протекционизм разрушит налаженные цепочки поставок.

Крупные геополитические конфликты (63%). Страх перед войнами, региональной нестабильностью и противостоянием крупных держав дышит в спину экономическим проблемам.

Политическая неопределенность (59%). Миллиардеры обеспокоены отсутствием четких правил игры и непредсказуемостью решений правительств ведущих стран.

Также значительная часть опрошенных (44%) продолжает беспокоиться из-за высокой инфляции, что свидетельствует о том, что ценовая стабильность в мире все еще остается хрупкой.

География страха: Азия боится пошлин, Америка — войны

Исследование выявило интересные региональные различия в восприятии рисков:

Азиатско-Тихоокеанский регион: Здесь 75% миллиардеров назвали тарифы своей главной проблемой. Это логично, ведь экономики этих стран глубоко интегрированы в глобальную торговлю и зависят от экспорта.

Северная и Южная Америка: В этом регионе 70% респондентов больше всего боятся инфляции и разрастания геополитических конфликтов.

Что беспокоит меньше всего

Интересно, что такие глобальные вызовы, как технологические разрушения (15%) и изменения климата (14%), оказались в самом низу списка приоритетов. Это свидетельствует о том, что крупный капитал рассматривает их как долгосрочные или управляемые проблемы, в отличие от «шоковых» политических и экономических угроз настоящего.