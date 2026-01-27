Multi от Минфин
українська
27 января 2026, 19:14

Войны, тарифы и инфляция: чего больше всего боятся миллиардеры в 2026 году

Торговые войны, геополитическая нестабильность и непредсказуемость государственной политики возглавили список главных рисков для мировой экономики в 2026 году. Самые богатые люди планеты больше озабочены таможенными барьерами, чем климатическими изменениями или технологическими сбоями. Об этом сообщает Visual Capitalist, ссылаясь на результаты опроса UBS Billionaire Survey.

Торговые войны, геополитическая нестабильность и непредсказуемость государственной политики возглавили список главных рисков для мировой экономики в 2026 году.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Топ-3 страха мирового капитала

Согласно опросу, настроения ультрабогатых инвесторов формируют три ключевых фактора:

  • Тарифы и торговые ограничения (66%). Это главная угроза года. Большинство респондентов опасаются, что протекционизм разрушит налаженные цепочки поставок.
  • Крупные геополитические конфликты (63%). Страх перед войнами, региональной нестабильностью и противостоянием крупных держав дышит в спину экономическим проблемам.
  • Политическая неопределенность (59%). Миллиардеры обеспокоены отсутствием четких правил игры и непредсказуемостью решений правительств ведущих стран.

Также значительная часть опрошенных (44%) продолжает беспокоиться из-за высокой инфляции, что свидетельствует о том, что ценовая стабильность в мире все еще остается хрупкой.

География страха: Азия боится пошлин, Америка — войны

Исследование выявило интересные региональные различия в восприятии рисков:

  • Азиатско-Тихоокеанский регион: Здесь 75% миллиардеров назвали тарифы своей главной проблемой. Это логично, ведь экономики этих стран глубоко интегрированы в глобальную торговлю и зависят от экспорта.
  • Северная и Южная Америка: В этом регионе 70% респондентов больше всего боятся инфляции и разрастания геополитических конфликтов.

Что беспокоит меньше всего

Интересно, что такие глобальные вызовы, как технологические разрушения (15%) и изменения климата (14%), оказались в самом низу списка приоритетов. Это свидетельствует о том, что крупный капитал рассматривает их как долгосрочные или управляемые проблемы, в отличие от «шоковых» политических и экономических угроз настоящего.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
