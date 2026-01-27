К закрытию межбанка во вторник, 27 января, курс доллара снизился на 17 копеек в покупке и в продаже, евро подорожал на 14 копеек в покупке и продаже.
Доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
|
Открытие 27 января
|
Закрытие 27 января
|
Изменения
|
42,96/43,01
|
42,79/42,84
|
17/17
|
50,97/51,01
|
51,11/51,15
|
14/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,80−43,31 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,50 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,16−43,25, евро — 51,08−51,29 грн.
Источник: Минфин
