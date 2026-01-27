В январе-марте банки планируют смягчить кредитные стандарты для МСП и краткосрочных займов — опрос НБУ

Банковский сектор Украины входит в 2026 году с оптимистичными ожиданиями развития кредитования. Согласно результатам нового опроса Национального банка , финучреждения прогнозируют активизацию работы как с корпоративными клиентами, так и с населением, несмотря на рост определенных рисков.

Ориентир на бизнес: МСП в приоритете

В течение первого квартала 2026 года банки намерены сделать кредиты более доступными для малого и среднего бизнеса. Ожидается дальнейшее ослабление требований для малых и средних предприятий (МСП), а также для гривневых и краткосрочных ссуд.

Баланс ответов на рост спроса на краткосрочные кредиты в конце 2025 года стал самым высоким за последние четыре года. Бизнес активно ищет ресурсы для пополнения оборотного капитала и инвестиций.

Отмечается, что уровень положительных решений по кредитным заявкам бизнеса растет три квартала подряд. Для МСП дополнительно ослабляются требования к залогу.

Кредитование населения: потребительские ссуды и ипотека

Спрос на кредиты со стороны домохозяйств продолжает показывать положительную динамику, подкрепленную улучшением потребительских настроений.

Потребительские кредиты. Банки смягчают стандарты в этом сегменте уже три года подряд. В январе-марте эта тенденция сохранится благодаря высокой конкуренции и привлекательным процентным ставкам.

Ипотека. Спрос на ипотечное кредитование провоцируют наилучшие перспективы рынка недвижимости. Хотя кредитные стандарты здесь останутся неизменными, банки ожидают дальнейшего роста интереса граждан.

Прогноз портфеля. Ожидания объемов кредитования населения на следующие 12 месяцев являются самыми высокими с начала 2021 года. Более 75% банков планируют наращивать портфели в бизнес-секторе.

Риски и качество портфеля

Несмотря на активность, банки готовятся к определенным вызовам в первом квартале 2026 года:

Качество кредитов. Если качество корпоративного портфеля, по прогнозам, останется стабильным, то по кредитам населению банки ожидают определенного ухудшения.

Ключевые опасности. В конце 2025 года наиболее ощутимо возрос кредитный риск. В ближайшие три месяца финучреждения ожидают также усиление риска ликвидности.

Долговая нагрузка. Уровень перегрузки на компании оценивается как средний, тогда как для домохозяйств он остается низким.

Опрос

Опрос проводился с 12 декабря 2025 года по 9 января 2026 года. В нем приняли участие 26 банков, представляющих 96% активов банковской системы Украины.