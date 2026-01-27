Bitget запускает чемпионат Trading Club с призовым фондом 27 000 BGB

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), превращает рынок цифрового золота в арену с высокими ставками, запуская чемпионат Bitget Trading Club (специальный выпуск XAUT) — недельное торговое соревнование, призванное объединить трейдеров токенизированного золота со всего мира. Кампания пройдет с 26 января по 1 февраля 2026 года (UTC+8) и приглашает пользователей торговать XAUT, чтобы побороться за долю из призового фонда в 27 000 BGB, при этом лучшие индивидуальные трейдеры смогут заработать до 1 000 BGB.

В основе чемпионата — два параллельных челленджа, поощряющих как стабильность, так и масштаб торговли. В рамках Club Spot Credits Challenge на вознаграждения выделено 15 000 BGB для участников, выполнивших минимальные требования по количеству кредитов. Трейдеры зарабатывают кредиты за достижение торговых порогов в спотовой, маржинальной торговле XAUT или через Convert: от 1 кредита за покупку на $200 до 10 кредитов за дневной объем покупок $102 400. Ограничений на количество ежедневных кредитов нет, что превращает каждую сделку в стратегический шаг к увеличению доли призового фонда.

Дополняет соревнование таблица лидеров по объему спотовых торгов, где ключевую роль играет индивидуальный результат. Трейдер с наибольшим совокупным объемом покупок XAUT на споте за период акции получит 1 000 BGB, а остальные призы будут распределены по уровням среди топ-180 участников. На этот этап выделено ещё 12 000 BGB, формируя напряженную конкурентную среду для трейдеров, стремящихся продемонстрировать точность и тайминг своих решений.

XAUT, токенизированное представление физического золота, становится всё более популярным инструментом среди трейдеров, ищущих доступ к макроэкономически обусловленной волатильности. Сфокусировав чемпионат на золотых токенах, Bitget отражает растущий интерес к активам, которые объединяют традиционные защитные инструменты со скоростью и доступностью крипторынка.

Чемпионат Trading Club по XAUT стартует на фоне роста интереса к активам, привязанным к золоту, предлагая трейдерам динамичную возможность протестировать стратегии, взаимодействовать с сообществом и получить значимые награды. Это событие также является важным этапом в трансформации Bitget в Universal Exchange (UEX). Через подобные инициативы Bitget продолжает сочетать соревновательный дух с мультиактивным доступом, укрепляя свою роль платформы, где глобальные рынки встречаются с крипто-нативным исполнением.

Чтобы принять участие в чемпионате, посетите официальный ресурс Bitget.