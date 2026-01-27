Курс валют во вторник: евро в банках снова подорожал на 15 копеек, доллар дешевеет

Во вторник, 27 января, на наличном рынке средний курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 1 копейку. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке и продаже прибавил 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,90−43,40 грн. Евро покупают за 50,75 грн, а продают за 51,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,15−43,25, евро — 51,05−51,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,96−43,01 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,97−51,01 грн/евро.

