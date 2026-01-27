Multi от Минфин
27 января 2026, 11:12

Google заплатит $68 млн за «прослушивание» пользователей: компания урегулировала громкий иск

Google согласился выплатить 68 миллионов долларов для урегулирования коллективного судебного иска. Пользователи обвинили компанию в том, что ее голосовой ассистент Google Assistant незаконно записывал частные разговоры даже без команды активации, а полученные данные использовались для настройки таргетированной рекламы. Об этом сообщает Reuters 26 января.

Google согласился выплатить 68 миллионов долларов для урегулирования коллективного судебного иска.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Ложные срабатывания» и слив данных

Иск был подан в федеральный суд Сан-Хосе (Калифорния). Главная претензия истцов касается так называемых «ложных срабатываний» (false accepts).

Google Assistant разработан так, чтобы активироваться только после специальных фраз-триггеров («Hey Google» или «Okay Google»). Однако пользователи утверждают, что ассистент часто ошибочно воспринимал обычные слова как команду к действию. В результате смартфон начинал запись частных разговоров без ведома владельца.

По версии истцов, эти записи не просто хранились на серверах компании, но и анализировались для показа персонализированной рекламы.

Цена спокойствия для Google

Компания Google официально не признала своей вины. В судебных документах указано, что корпорация согласилась на выплату, чтобы избежать «рисков, затрат и неопределенности», связанных с длительными судебными процессами.

Соглашение охватывает всех пользователей, которые приобрели устройства Google или сталкивались с ложными срабатываниями ассистента начиная с 18 мая 2016 года. Правда, значительную часть суммы получат не пользователи, а юристы: адвокаты истцов могут претендовать на треть от общего фонда, то есть около $22,7 млн. Окончательное утверждение соглашения должна подписать окружная судья США Бет Лабсон Фримен.

Apple уже заплатила

Google — не единственная компания, которая столкнулась с подобными обвинениями. В декабре 2024 года Apple заключила аналогичное мировое соглашение на сумму $95 млн. Пользователи iPhone также жаловались на то, что Siri записывала их разговоры без разрешения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
