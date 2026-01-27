Multi от Минфин
27 января 2026, 9:42

Порог НДС для ФОПов предлагают повысить до 4 млн грн

Совет бизнес-омбудсмана предложил Кабинету министров пересмотреть законопроект об обязательной регистрации ФОП плательщиками НДС и увеличить порог как минимум до 4 млн грн. Об этом говорится на сайте СБУ.

Совет бизнес-омбудсмана предложил Кабинету министров пересмотреть законопроект об обязательной регистрации ФОП плательщиками НДС и увеличить порог как минимум до 4 млн грн.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что предлагает Совет бизнес-омбудсмана

«Инициатива в текущем виде может стать критической обузой для малого и микробизнеса», — подчеркнул совет.

Порог обязательной регистрации плательщиком НДС в 1 млн гривен действует в Украине с 1 января 2015 года, когда его повысили с 300 000 грн. Совет бизнес-омбудсмена считает, что его следует пересмотреть с учетом инфляции за 11 лет.

«По курсу валют на 1 января 2015 года 1 млн грн — $63 400, а на 1 января 2026 года — $23 600. То есть гривна обесценилась почти в три раза. Эквивалентный порог сейчас должен составить около 4 млн грн», — говорится в заявлении СБУ.

Аудит системы мониторинга критериев оценки рисков

Совет также рекомендует провести аудит Системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР) и проанализировать, как блокирование накладных повлияет на новых плательщиков, прежде чем вводить изменения.

«Из-за обязанности регистрации накладных новые плательщики попадут под действие мониторинговой системы НДС, которая может стать существенным препятствием для повседневной деятельности. Для малого бизнеса статус рискового — это фактическая остановка деятельности, а отсутствие регистрации „входной“ налоговой накладной лишит оборотных средств на длительное время. обременением и не дать ожидаемых поступлений в бюджет», — отметила СБУ.

В заявлении также напоминают о расширении критериев рисковости хозяйственных операций в октябре 2022 года, когда государство недооценило расходы предпринимателей, что вызвало значительное общественное недовольство. СБУ предполагает, что ситуация может повториться.

«Согласно анализу, годовые расходы предпринимателя на НДС-комплаенс составят 2751 грн в год. Однако реальные исследования показывают, что НДС-комплаенс для таких предпринимателей может стоить более чем в 40 раз больше — около 120 000 грн в год. Это расходы на бухгалтеров, заполнение новых форм отчетности, время на изучение законодательства, урегулирование новых».

Совет бизнес-омбудсмана советует вводить изменения постепенно во избежание шоковой нагрузки на экономику.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Strain
Strain
27 января 2026, 9:45
#
«По курсу валют на 1 января 2015 года 1 млн грн — $63 400, а на 1 января 2026 года — $23 600. То есть гривна обесценилась почти в три раза.»

Ну это победа. Стоило затевать революцию и ввязываться в войну.
Как говорится. Без света, воды, тепла зато в вышыванке! (p.s. Вышиванка обязательно ЗЕленого цвета)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
