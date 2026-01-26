Удар по малому бизнесу: омбудсмен раскритиковал идею обязательного НДС для ФЛП с доходом до 1 млн грн

Инициатива снизить порог для обязательной регистрации плательщиком НДС до 1 миллиона гривен дохода может стать фатальной для значительной части малого и микробизнеса в Украине. Вместо детенизации экономики, такие изменения угрожают предпринимателям неподъемными административными расходами и риском полной остановки деятельности из-за блокировки накладных. Об этом сообщает Совет бизнес-омбудсмена 26 января. Соответствующую официальную позицию учреждение уже направило в Министерство финансов и Государственную регуляторную службу.

Инфляционный разрыв: 1 миллион уже не тот

Ключевым аргументом против нововведения является то, что предельная сумма в 1 млн грн, после которой бизнес обязывают платить налог на добавленную стоимость (НДС), не пересматривалась с 2015 года. За это время национальная валюта существенно обесценилась.

Аналитики Совета приводят показательное сравнение в долларовом эквиваленте:

В 2015 году 1 млн грн равнялся $63,4 тыс.

В 2026 году эта сумма составляет всего $23,6 тыс.

То есть покупательная способность гривны упала почти в три раза. По расчетам омбудсмена, справедливый порог для регистрации плательщиком НДС сегодня, с учетом инфляции за 11 лет, должен составлять около 4 миллионов гривен, а не оставаться на уровне десятилетней давности.

Скрытые расходы: 120 тысяч вместо трех

Государство существенно занижает оценку того, сколько будет стоить бизнесу обслуживание статуса плательщика НДС. В пояснениях к законопроекту указывается сумма в 2 751 грн в год (так называемый «НДС-комплаенс»).

Однако реальные исследования показывают кардинально иную картину. Фактические расходы предпринимателя могут достигать 120 000 грн в год, что в 40 раз превышает официальные прогнозы. В эту сумму входят:

оплата услуг квалифицированного бухгалтера;

расходы на специализированное программное обеспечение;

администрирование сложной отчетности.

Для микробизнеса такие дополнительные расходы могут съесть всю годовую прибыль.

Угроза блокирования деятельности

Наибольшим риском для новых плательщиков НДС станет попадание под действие Системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков (СМКОР).

Если для крупной компании блокировка налоговой накладной — это неприятность, то для малого предпринимателя получение статуса «рискового» фактически означает полную остановку бизнеса. Отсутствие возможности зарегистрировать накладную лишает предпринимателя оборотных средств и клиентов.

Совет бизнес-омбудсмена подчеркивает, что законопроект основан на презумпции виновности: государство априори подозревает 37,5% упрощенцев в злоупотреблениях, не предоставляя при этом никакой доказательной статистики.

Требования к правительству

Институт призывает Минфин не вводить изменения шоковым методом и предлагает:

Поднять порог регистрации НДС до экономически обоснованного уровня (с учетом инфляции).

Провести полный аудит системы блокировки накладных (СМКОР) перед тем, как запускать туда тысячи новых мелких предпринимателей.

Изменить подход к бизнесу с карательного на партнерский.

Почему это важно

Снижение порога НДС для упрощенцев коснется не только самих предпринимателей, но и каждого потребителя. НДС — это косвенный налог, который всегда закладывается в конечную цену товара или услуги. Если малый бизнес заставит платить 20% НДС и тратить сотни тысяч гривен на бухгалтеров, это неизбежно приведет к росту цен в кафе, парикмахерских, небольших магазинах и мастерских. Кроме того, чрезмерное давление может заставить часть предпринимателей закрыться или уйти в «тень», что вместо наполнения бюджета приведет к потере рабочих мест.