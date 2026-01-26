В понедельник, 26 января, на наличном рынке средний курс доллара в покупке не изменился, а в продаже потерял 4 копейки. Евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже.
Курс валют в понедельник: евро подскочил на 30 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро в покупке прибавил 20 копеек, а в продаже 30 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,95−43,40 грн. Евро покупают за 50,48 грн, а продают за 51,22 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,25−43,37, евро — 51,00−51,25 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 43,12−43,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,06−51,09 грн/евро.
