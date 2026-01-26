Пассажиры «Укрзализныци» получат промокоды на такси во время комендантского часа

Укрзализныця обратилась к Uklon и Bolt с предложением поддержать пассажиров, прибывающих в крупные города после полуночи — прежде всего в результате задержек, вызванных вражескими обстрелами и изменениями маршрутов. Об этом говорится в сообщении компании.

Как работает промокод Uklon

Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на ночную поездку от вокзала в Киеве к дому.

Как воспользоваться предложением:

установить мобильные приложения Укрзализныци и Uklon;

в приложении УЗ в разделе «Железные предложения» выбрать промокод Uklon за 1 объятие;

активировать его в приложении Uklon.

Важно: промокод действует с 23:15 до 05:00. Один пользователь сервиса Uklon может использовать специальный промокод один раз в течение ночи.

Как работает промокод Bolt

Bolt с первой же ночи реагирует на каждое опоздание поездов, увеличивая количество автомобилей в районе вокзалов и удерживая цену под контролем. Кроме того, круглосуточно действует специальное предложение Bolt &Visa с 50% скидкой на поездки с/до вокзалов. Также Bolt предоставил железнодорожникам промокоды на поездки по служебным маршрутам.