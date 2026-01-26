Укрзализныця обратилась к Uklon и Bolt с предложением поддержать пассажиров, прибывающих в крупные города после полуночи — прежде всего в результате задержек, вызванных вражескими обстрелами и изменениями маршрутов. Об этом говорится в сообщении компании.
Пассажиры «Укрзализныци» получат промокоды на такси во время комендантского часа
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Как работает промокод Uklon
Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на ночную поездку от вокзала в Киеве к дому.
Как воспользоваться предложением:
- установить мобильные приложения Укрзализныци и Uklon;
- в приложении УЗ в разделе «Железные предложения» выбрать промокод Uklon за 1 объятие;
- активировать его в приложении Uklon.
Важно: промокод действует с 23:15 до 05:00. Один пользователь сервиса Uklon может использовать специальный промокод один раз в течение ночи.
Как работает промокод Bolt
Bolt с первой же ночи реагирует на каждое опоздание поездов, увеличивая количество автомобилей в районе вокзалов и удерживая цену под контролем. Кроме того, круглосуточно действует специальное предложение Bolt &Visa с 50% скидкой на поездки с/до вокзалов. Также Bolt предоставил железнодорожникам промокоды на поездки по служебным маршрутам.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии