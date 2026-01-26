Стейблкоины принесли своим эмитентам $8,3 млрд

Эмитенты стейблкоинов заработали за прошлый год $8,3 млрд. Лидером рынка стала компания Tether, которая выпускает привязанные к американскому доллару токены USDT, подсчитали аналитики CoinGecko Research.

Сколько заработали эмитенты

На долю Tether пришлось 41,9% всей выручки среди 168 криптокомпаний, получающих доход от выпуска и оборота криптовалют. За 2025 год Tether заработала около $5,2 млрд.

Компания Circle, эмитирующая стейблкоин USDC, довольствовалась выручкой $2,37 млрд. Эмитенты стейблкоинов заняли четыре первых позиции в десятке самых прибыльных криптопротоколов: четыре компании обеспечили 65,7%, то есть $8,3 млрд общей выручки рынка за 2025 год. Всего эмитенты криптовалют получили совокупный доход $12,7 млрд.

Второе место по объему выручки среди зарабатывающих на выпуске и обороте криптоактивов проектов заняла сеть Tron с $3,5 млрд. Эта выручка заработана за счет стейблкоинов, уточнили в CoinGecko Research.

Высокая популярность сети Tron аналитики объяснили тем, здесь самые комфортные комиссии для USDT. Выручка торговых протоколов сильно зависела от условий на крипторынке.

Компания Phantom в прошлом январе, на фоне ажиотажа вокруг мемкоинов на базе Solana, получила выручку в размере $95,2 млн. К декабрю, когда интерес к мемкоинам угас, месячная выручка Phantom снизилась более чем в десять раз, до $8,6 млн.

Объем рынка стейблкоинов в прошлом году достиг $35 трлн, подсчитали эксперты консалтинговой компании McKinsey. Примерно 99% транзакций — это перемещение средств между кошельками криптобирж и операции, связанные с криптотрейдингом, а не платежи.