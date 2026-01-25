Ученый потерял два года работы после того, как выключил в ChatGPT функцию согласия на обработку данных

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 января 2026, 17:00 Читати українською

Ученый потерял два года работы после того, как выключил в ChatGPT функцию согласия на обработку данных

Профессор растениеводства из Кельнского университета (Германия) сообщил о потере двух лет академической работы после временного отключения опции «согласие на данные» в сервисе OpenAI. По его словам, сразу после изменения настроек все чаты и папки проектов в ChatGPT были безвозвратно удалены без уведомления или возможности восстановления.

Профессор растениеводства из Кельнского университета (Германия) сообщил о потере двух лет академической работы после временного отключения опции «согласие на данные» в сервисе OpenAI.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Работа с ChatGPT

Преподаватель рассказал, что несколько лет активно использовал ChatGPT в профессиональной деятельности — для подготовки лекций, создания экзаменов, анализа ответов студентов, редактирования научных публикаций, написания грантовых заявок и даже как интерактивный инструмент в учебном процессе. Он был платным подписчиком ChatGPT Plus и воспринимал сервис как стабильное рабочее пространство, сохраняющее контекст и предыдущие наработки.

По словам профессора, он осознавал риск фактических ошибок, характерных для больших языковых моделей, однако полагался на другое — непрерывность доступа к материалам и сохранение истории работы. Поэтому внезапная потеря данных стала для него неожиданностью.

После исчезновения чатов преподаватель попытался восстановить доступ, используя различные устройства, браузеры и настройки, но безрезультатно. Обращение в службу поддержки OpenAI также не дало результата: сначала отвечал автоматизированный агент, а затем сотрудник компании подтвердил, что данные были удалены окончательно и не подлежат восстановлению.

Речь шла не об отдельных заметках, а о структурированных папках с проектами — интеллектуальном «каркасе» двухлетней работы, который использовался в исследованиях и преподавании.

Ситуация получила публичную огласку после того, как ее описание было опубликовано в журнале Nature. В комментарии OpenAI подтвердила изложенную версию событий и заявила, что удаление данных соответствует принципу «конфиденциальность по проекту».

В компании объяснили, что после окончательного удаления чаты не могут быть восстановлены — ни через пользовательский интерфейс, ни через API или службу поддержки. Это, по словам OpenAI, отвечает лучшим практикам защиты персональных данных и действующим правовым требованиям.

Компания также посоветовала пользователям самостоятельно создавать резервные копии материалов, если они используют ChatGPT в профессиональных целях.

Автор истории отмечает, что его случай выявляет системную проблему: генеративные ИИ-инструменты активно внедряются в науку и образование, однако не отвечают академическим стандартам надежности и подотчетности. По его мнению, если годы работы могут быть потеряны «в один клик» без уведомления, такие сервисы нельзя считать полностью безопасными для профессионального использования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами