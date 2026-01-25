Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 января 2026, 13:33 Читати українською

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Состояние чешского предпринимателя Михала Стрнада достигло $37 млрд после выхода на биржу его оборонной компании Czechoslovak Group (CSG).

Состояние чешского предпринимателя Михала Стрнада достигло $37 млрд после выхода на биржу его оборонной компании Czechoslovak Group (CSG).► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКак изменилось состояние Теперь 33-летний предприниматель является самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире и занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет, по данным Bloomberg Billionaires Index.
Фото: Михал Стрнад

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменилось состояние

Теперь 33-летний предприниматель является самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире и занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Он уступает Лукасу Уолтону из семьи владельцев ритейлера Walmart Inc. ($49 млрд) и Марку Матешицу, сыну основателя Red Bull ($38,4 млрд).

Стрнад унаследовал Czechoslovak Group от своего отца. Он стал главным исполнительным директором компании в возрасте 21 года и собственником пять лет спустя.

CSG в пятницу провела первичное размещение акций на бирже Euronext Amsterdam на сумму 3,8 млрд евро. Компания была оценена в 25 млрд евро. В ходе торгов рост акций компании достигал 32%.

Компания входит в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов для стран НАТО и Украины, а также в число ведущих мировых производителей малокалиберных боеприпасов для короткоствольного оружия после приобретения американской Kinetic Group за $2,2 млрд в прошлом году.

CSG также быстро расширяет подразделение по производству и модернизации тяжелой военной техники, включая артиллерию, бронетехнику и грузовики. Штат компании насчитывает около 14 тыс. сотрудников.

Выручка CSG в январе-сентябре 2025 года выросла на 82% относительно того же периода предыдущего года и составила 4,8 млрд евро. EBITDA увеличилась на 79% — до 1,2 млрд евро.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Pablito
Pablito
25 января 2026, 14:35
#
Поздоровляю. Ось, що може бути і в Україні найближчим часом, якщо не втратити шанс.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами