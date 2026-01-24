Стало известно, какой дизайн будет иметь монета Трампа стоимостью 1 доллар (фото)

Специальная монета номиналом 1 доллар , посвященная президенту Дональду Трампу, которую чеканят в честь 250-летия страны, похоже, получит более классический дизайн, в отличие от изображения «бей, бей, бей», первоначально использовавшегося Министерством финансов, пишет Daily Mail.

Что известно о монете

Несколько новых дизайнов противоречивой монеты Трампа, которую демократы хотят заблокировать, были представлены в Комиссию изобразительного искусства, независимого агентства, консультирующего федеральное правительство по вопросам эстетики дизайна.

Трио дизайнов монет — это крупные планы лица Трампа — со словом «Liberty» над его головой и годами с 1776 по 2026 год, перечисленными ниже.

В каждом из них президент смотрит в друг направлении.

Члены комиссии на заседании в четверг утром проголосовали за то, чтобы рекомендовать версию, являющуюся портретом Трампа, при условии, что она будет соответствовать президенту.

Их беспокоило, как будет выглядеть прическа Трампа в других предлагаемых дизайнах.

«Изображение волос там, наверху, не совсем соответствует действительности», — сказал член комиссии Джеймс К. Маккрери о дизайне, которого ожидает Трамп.

Окончательное решение технически должен принять Министр финансов Скотт Бессент.

Непонятно, когда будет принято это решение, и окончательный решатель — Трамп — публично не выражал своих предпочтений.