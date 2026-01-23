Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 26 января. Доллар подешевел, а евро — подорожало.
Доллар подешевел, евро подорожал: НБУ установил официальные курсы валют на понедельник
Курс доллара
На понедельник НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,13 грн, что на 3 копейки меньше, чем в пятницу (43,16 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.
Курс евро
Нацбанк установил курс евро на понедельник на отметке 50,65 грн. Европейская валюта подорожала на 13 копеек по сравнению с пятницей (50,52 грн.). Исторический максимум курса евро был установлен 21 января на уровне 50,72 грн.
