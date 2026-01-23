Доллар подешевел, евро подорожал: НБУ установил официальные курсы валют на понедельник

Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 26 января. Доллар подешевел, а евро — подорожало.

На понедельник НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,13 грн, что на 3 копейки меньше, чем в пятницу (43,16 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.

Нацбанк установил курс евро на понедельник на отметке 50,65 грн. Европейская валюта подорожала на 13 копеек по сравнению с пятницей (50,52 грн.). Исторический максимум курса евро был установлен 21 января на уровне 50,72 грн.

