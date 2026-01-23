Кто заработал на трусости Трампа

На Уолл-Стрит были скептики, считавшие, что падение акций во вторник будет кратковременным, а откат не будет достаточно резким, чтобы отказать президента США Дональда Трампа от ведения торговой войны с Европой за контроль над Гренландией. Однако среди них не было розничных инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg, «Минфин» публикую перевод статьи.

По данным JPMorgan Chase & Co., индивидуальные инвесторы вложили $4 млрд в американские акции, когда индекс S&P 500 потерпел наибольшее падение за последние три месяца. Еще $2,3 млрд поступили в среду, как раз вовремя, чтобы Трамп приступил к ралли, отказавшись от своих громких заявлений о введении пошлин. Акции взлетели на 1,2% и прибавили еще 0,6% в четверг, фактически нивелировав падение первого дня.

Стратегия TACO в действии

Для розничных трейдеров покупка на проседании стала аксиомой. Стратегия, родившаяся во время «медвежьего» рынка Covid в 2020 году и укрепившаяся во время безумия мем-акций 2021 года, получила новое подтверждение во время второго срока Трампа.

Она воплощена в так называемой стратегии TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп всегда дает заднюю»). Главный принцип TACO состоит в том, что любое падение, вызванное угрозами введения штрафных пошлин, представляет собой золотую возможность для покупки. Это сработало в апреле, работало все лето и сработало на этой неделе.

«Аппетит розничных инвесторов был заметно сильным: они заходили в рынок, несмотря на волатильность, вызванную заглавиями о пошлинах, геополитическую неопределенность и политический шум из Давоса», — отметила Лале Аконер, стратег глобальных рынков eToro.

Куда уходят деньги?

Основную часть спроса поглотили биржевые фонды (ETF). В течение пяти дней, охватывающих период с 14 по 21 января, широкопрофильные акционерные ETF зафиксировали сильнейшие еженедельные приливы средств за всю историю. По данным JPMorgan, лидерами по объемам покупок стали такие фонды как Invesco QQQ Trust Series 1, SPDR S&P 500 ETF Trust и Vanguard S&P 500 ETF.

«Мы все знаем тактику Трампа. Он угрожает чем-то серьезным, а затем отступает, когда получает то, что хочет. Рынок реагирует слишком бурно, и это становится прекрасной возможностью для покупки», — сказал Кевин Сю, бывший розничный трейдер, который сейчас является исполнительным директором Alpha, чат-приложения для розничных трейдеров.

Исторический контекст и рынок деривативов

Эта покупная лихорадка продолжает годовую серию успехов этой стратегии, которая началась в январе 2025 года, когда китайское ИИ-приложение DeepSeek спровоцировало кратковременный обвал американских техгигантов. Однако главным проседанием стал период спустя три месяца, когда первоначальное введение пошлин Трампом привело к двузначному падению рынка. Он капитулировал менее чем за неделю, спровоцировав самое большое однодневное ралли за четыре десятилетия.

«Этот уровень сравним с прошлогодними эпизодами значительного роста после падения. В отличие от предыдущих быстро угасающих, нынешний новогодний импульс сохраняется, подталкивая розничную торговлю к рекордному уровню на ежемесячной основе», — отметил стратег JPMorgan Арун Джейн.

Розничные трейдеры, составляющие почти четверть активности на американских биржах, оставили свои следы в других сегментах рынка. Холодная погода в США повлекла за собой стремительный рост фьючерсов на природный газ, что заставило розничных инвесторов ускорить продажу акций биржевого фонда ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с целью фиксации прибыли.

Среди отдельных акций технологический сектор продолжал доминировать в розничном спросе, за ним следовали сектора потребительских товаров и коммуникационных услуг. Хотя Большая семерка составляла большую часть розничной активности с отдельными акциями в 2025 году, инвесторы начали диверсифицировать свои инвестиции.

Самые популярные акции

На этой неделе Tesla Inc. и Amazon.com Inc. остались популярнейшими акциями среди розничных компаний, за ними следовали Netflix Inc., Micron Technology Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Intel Corp. Netflix обнародовала свои финансовые результаты во вторник. Многие другие технологические компании опубликуют свои результаты на следующей неделе.

Розничные трейдеры активно работают на рынках деривативов, где могут использовать левередж. Среднедневные объемы торгов акциями и опционными контрактами с участием индивидуальных инвесторов превышают средние показатели января 2020−2025 годов более чем на 40%. Об этом свидетельствуют данные, собранные Скоттом Рубнером, руководителем направления стратегии акций и деривативов Citadel Securities.

В общем, розничные потоки в течение семи недель подряд и в 37 из последних 38 недель были однозначно направлены на покупку, что подкрепляет мнение о том, что индивидуальные инвесторы остаются мощной, оптимистичной силой, поддерживающей американские акции, добавил Рубнер.