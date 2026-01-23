Bitget TradFi удваивает дневной объем торгов до $4 млрд, сигнализируя о стремительном выходе криптотрейдеров на глобальные рынки

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), объявила, что Bitget TradFi достиг нового исторического максимума — $4 млрд дневного торгового объема 21 января. Стремительный рост подчеркивает заметное изменение в поведении трейдеров: пользователи, ориентированные на крипторынок , всё активнее обращаются к традиционным активам, чтобы ориентироваться в условиях глобальной рыночной волатильности, оставаясь при этом в привычной среде.

Темпы роста впечатляют. После того как 8 января Bitget TradFi впервые превысил отметку в $2 млрд дневного объема, всего за две недели показатель удвоился, что отражает высокий и устойчивый спрос на торговлю металлами, сырьевыми товарами, индексами и валютами (FX) непосредственно на платформе. Пользователи больше не воспринимают TradFi как второстепенную функцию — они интегрируют его напрямую в свои торговые стратегии, свободно переключаясь между криптовалютами и глобальными рынками в ответ на события в реальном времени.

CFD на золото (XAUUSD) продолжает доминировать по активности, оставаясь самым торгуемым инструментом на Bitget TradFi. Данные показывают, что трейдеры используют золото скорее как динамичный, событийно-ориентированный инструмент, а не как пассивное средство сохранения стоимости. Всплески объемов тесно коррелируют с макроэкономическими новостями, что подчеркивает роль золота как тактического инструмента для краткосрочного позиционирования в периоды неопределенности.

Bitget TradFi был создан именно для таких условий — он позволяет торговать глобальными активами со скоростью и гибкостью, характерными для крипторынка, превращая макрособытия в немедленные торговые возможности. В рамках одного аккаунта трейдеры могут переходить от биткоина к золоту, от альткоинов к индексам, не меняя платформу или рабочие процессы. В результате формируется единый торговый опыт, ориентированный на событийные рынки.

Этот рубеж отражает более широкое видение UEX от Bitget, в рамках которого цифровые активы и традиционные рынки объединяются на одной платформе. По мере того как криптотрейдеры всё чаще смотрят за пределы ончейн-волатильности и ориентируются на глобальные макросигналы, Bitget TradFi становится мостом, позволяющим оперативно реализовывать такие сдвиги на практике. Резкий рост дневного торгового объема наглядно демонстрирует эту трансформацию, показывая, как спрос на мультиактивную торговлю меняет подход крипто-ориентированных пользователей к мировым финансовым рынкам.