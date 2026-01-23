Multi от Минфин
українська
23 января 2026, 13:24

Если человек одновременно имеет право на жилищную субсидию и на льготу, предоставляется только один из видов государственной поддержки — ПФ

Пенсионный фонд Украины дал разъяснения по разграничению понятий «жилищная субсидия» и «льгота на оплату ЖКУ». Несмотря на то, что оба инструмента созданы для облегчения финансовой нагрузки на граждан, они имеют принципиально разные механизмы назначения.

Фото: НБУ

Субсидия vs Льгота: в чем разница?

Хотя цель обеих выплат общая — помощь в оплате коммунальных услуг, критерии их предоставления существенно отличаются.

Жилищная субсидия — это адресная помощь, которая базируется исключительно на имущественном и материальном состоянии домохозяйства. Если совокупный доход семьи слишком низок для полной оплаты счетов, государство компенсирует часть расходов. Правила ее назначения регулируются постановлением КМУ № 848 еще с 1995 года.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг — это определенное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан.

Кто имеет право на льготы?

Список категорий четко определен законом, в частности это:

  • ветераны войны;
  • члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
  • многодетные семьи;
  • лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;
  • дети войны и другие.

Важное ограничение

ПФУ отмечает, что если гражданин по статусу имеет право на льготу, но при этом его доходы позволяют претендовать и на субсидию, он должен выбрать только один вид помощи. Одновременно начисление льготы и субсидии на одно домохозяйство законодательством не предусмотрено.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 января 2026, 14:00
Не всё так однозначно.

Например, коммунальные предприятия городского электротранспорта,
а также некоторые предприятия, оказывающие услуги ЖКХ, предоставляют
своим сотрудникам льготы на оплату услуг ЖКХ и эти льготы не имеют
никакого отношения к ПФУ и льготному контингенту согласно законодательства.
