Если человек одновременно имеет право на жилищную субсидию и на льготу, предоставляется только один из видов государственной поддержки — ПФ

Пенсионный фонд Украины дал разъяснения по разграничению понятий «жилищная субсидия» и «льгота на оплату ЖКУ». Несмотря на то, что оба инструмента созданы для облегчения финансовой нагрузки на граждан, они имеют принципиально разные механизмы назначения.

Субсидия vs Льгота: в чем разница?

Хотя цель обеих выплат общая — помощь в оплате коммунальных услуг, критерии их предоставления существенно отличаются.

Жилищная субсидия — это адресная помощь, которая базируется исключительно на имущественном и материальном состоянии домохозяйства. Если совокупный доход семьи слишком низок для полной оплаты счетов, государство компенсирует часть расходов. Правила ее назначения регулируются постановлением КМУ № 848 еще с 1995 года.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг — это определенное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан.

Кто имеет право на льготы?

Список категорий четко определен законом, в частности это:

ветераны войны;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

многодетные семьи;

лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;

дети войны и другие.

Важное ограничение

ПФУ отмечает, что если гражданин по статусу имеет право на льготу, но при этом его доходы позволяют претендовать и на субсидию, он должен выбрать только один вид помощи. Одновременно начисление льготы и субсидии на одно домохозяйство законодательством не предусмотрено.