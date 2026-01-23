Пенсионный фонд Украины дал разъяснения по разграничению понятий «жилищная субсидия» и «льгота на оплату ЖКУ». Несмотря на то, что оба инструмента созданы для облегчения финансовой нагрузки на граждан, они имеют принципиально разные механизмы назначения.
Если человек одновременно имеет право на жилищную субсидию и на льготу, предоставляется только один из видов государственной поддержки — ПФ
Субсидия vs Льгота: в чем разница?
Хотя цель обеих выплат общая — помощь в оплате коммунальных услуг, критерии их предоставления существенно отличаются.
Жилищная субсидия — это адресная помощь, которая базируется исключительно на имущественном и материальном состоянии домохозяйства. Если совокупный доход семьи слишком низок для полной оплаты счетов, государство компенсирует часть расходов. Правила ее назначения регулируются постановлением КМУ № 848 еще с 1995 года.
Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг — это определенное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан.
Кто имеет право на льготы?
Список категорий четко определен законом, в частности это:
- ветераны войны;
- члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
- многодетные семьи;
- лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;
- дети войны и другие.
Важное ограничение
ПФУ отмечает, что если гражданин по статусу имеет право на льготу, но при этом его доходы позволяют претендовать и на субсидию, он должен выбрать только один вид помощи. Одновременно начисление льготы и субсидии на одно домохозяйство законодательством не предусмотрено.
Например, коммунальные предприятия городского электротранспорта,
а также некоторые предприятия, оказывающие услуги ЖКХ, предоставляют
своим сотрудникам льготы на оплату услуг ЖКХ и эти льготы не имеют
никакого отношения к ПФУ и льготному контингенту согласно законодательства.