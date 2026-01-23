Курс валют в пятницу: евро подорожал на 15 копеек

В пятницу, 23 января, на наличном рынке средний курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 2 копейки. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 15 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,95−43,45 грн. Евро покупают за 50,32 грн, а продают за 50,97 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,38−43,45, евро — 50,70−50,97 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,16−43,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,66−50,69 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту