К закрытию межбанка в четверг, 22 января, курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже, евро подорожал на 31 копейку в покупке и на 29 копеек в продаже.
Евро подорожал на межбанке на 31 копейку
|
Открытие 22 января
|
Закрытие 22 января
|
Изменения
|
43,01/43,06
|
43,16/43,20
|
15/14
|
50,28/50,33
|
50,59/50,62
|
31/29
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,95−43,43 грн. Евро покупают за 50,22 грн, а продают за 50,84 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,39−43,48, евро — 50,70−50,82 грн.
Источник: Минфин
