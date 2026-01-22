Национальный банк Украины зафиксировал массовую мошенническую атаку. Злоумышленники пытаются получить доступ к данным пользователей, имитируя официальную корреспонденцию Департамента финансового мониторинга НБУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
НБУ предупреждает об опасности: мошенники рассылают вирусы под видом писем от регулятора
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как работает схема?
Мошенники посылают электронные письма с требованием срочно предоставить документы.
Для убедительности в подписи указывают фейковое лицо, которое якобы является специалистом Нацбанка.
К сообщениям добавляются вредоносные файлы или ссылки, содержащие вирусы для похищения паролей и доступа к банковским счетам.
Как защитить себя и свои данные?
Нацбанк отмечает важность цифровой гигиены и призывает соблюдать простые правила:
- Проверяйте адрес отправителя: Официальная переписка работников НБУ осуществляется исключительно по корпоративной почте с доменом @bank.gov.ua.
- Не открывайте вложения: Если вы получили подозрительное письмо, ни в коем случае не загружайте добавленные файлы и не переходите по ссылкам.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии