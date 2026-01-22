НБУ предупреждает об опасности: мошенники рассылают вирусы под видом писем от регулятора

Национальный банк Украины зафиксировал массовую мошенническую атаку. Злоумышленники пытаются получить доступ к данным пользователей, имитируя официальную корреспонденцию Департамента финансового мониторинга НБУ . Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как работает схема?

Мошенники посылают электронные письма с требованием срочно предоставить документы.

Для убедительности в подписи указывают фейковое лицо, которое якобы является специалистом Нацбанка.

К сообщениям добавляются вредоносные файлы или ссылки, содержащие вирусы для похищения паролей и доступа к банковским счетам.

Как защитить себя и свои данные?

Нацбанк отмечает важность цифровой гигиены и призывает соблюдать простые правила: