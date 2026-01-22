Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на пятницу, 23 января. Курсы доллара и евро снизились.
НБУ снизил официальный курс евро на 14 копеек
Курс доллара
На завтра НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,16 грн, что на 1 копейку меньше, чем в четверг (43,17 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.
Курс евро
Нацбанк установил курс евро на пятницу на отметке 50,52 грн. Европейская валюта подешевела на 14 копеек по сравнению с четвергом (50,66 грн.). Исторический максимум курса евро был установлен 21 января на уровне 50,72 грн.
