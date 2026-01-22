НБУ снизил официальный курс евро на 14 копеек

Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на пятницу, 23 января. Курсы доллара и евро снизились.

На завтра НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,16 грн, что на 1 копейку меньше, чем в четверг (43,17 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.

Нацбанк установил курс евро на пятницу на отметке 50,52 грн. Европейская валюта подешевела на 14 копеек по сравнению с четвергом (50,66 грн.). Исторический максимум курса евро был установлен 21 января на уровне 50,72 грн.

