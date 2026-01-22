Минюст назвал количество украинцев, желающих признать себя банкротами

В 2025 году Министерство юстиции Украины обеспечивало реализацию государственной политики в сфере банкротства, сосредотачиваясь на подготовке арбитражных управляющих, контроле за их деятельностью и сопровождении процедур неплатежеспособности. Выдано 33 свидетельства о праве на осуществление деятельности арбитражного управляющего, прекращено действие 36 свидетельств. Об этом говорится в сообщении Минюста.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько украинцев, желающих признать себя банкротами

107 человек, которые намеревались осуществлять деятельность арбитражного управляющего, получили сертификаты о прохождении обучения в сфере восстановления платежеспособности должников или признания их банкротами.

В общей сложности подготовку, переподготовку или повышение квалификации в сфере банкротства прошли 483 человека.

Проведено 265 внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих, по результатам которых вынесено 100 предписаний и 24 распоряжения.

По состоянию на 1 января 2026 г. в процедурах банкротства находилось 5486 субъектов, из них 3412 юридических лиц и 2074 физических лиц и ФЛП.

В течение 2025 открыто 2156 и закрыто 1528 производств по делам о банкротстве (неплатежеспособность).