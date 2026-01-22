Bitget запускает глобальный чемпионат по фьючерсам на акции с призовым фондом $1,55 млн

Bitget, крупнейшая в мире Universal Exchange (UEX), превращает глобальные рынки в настоящую арену, запуская свой первый в истории Глобальный чемпионат по фьючерсам на акции с главным призовым фондом 1 551 000 USDT. Чемпионат стартует 23 января 2026 года в 00:00 (UTC+8) и продлится до 11 февраля 2026 года (UTC+8), став самым масштабным соревновательным событием Bitget на сегодняшний день. Он создан, чтобы объединить элитных трейдеров, восходящие таланты и глобальные сообщества в одном высококонкурентном пространстве.

Центральным элементом чемпионата является командная битва (Team Battle), где сотрудничество сочетается с конкуренцией за 940 000 USDT наград. Основной пул в 700 000 USDT будет распределен между 30 лучшими командами, ранжированными по прибыли и убыткам. Ещё 200 000 USDT в виде Early Bird Perks предназначены для первых 10 000 участников, которые вступят в команды и совершат квалификационные сделки в период с 26 по 28 января. Роль лидеров будет отмечена наградами капитанов команд на сумму 40 000 USDT, которыми будут отмечены те, кто смог объединить и привести свои команды к победе.

Для трейдеров, предпочитающих индивидуальную игру, предусмотрен индивидуальный PnL-челлендж, где 300 000 USDT будут распределены между 100 лучшими трейдерами со всего мира — открытая сцена для демонстрации точности, тайминга и уверенности под давлением.

Элемент влияния добавляет Star Trader Challenge, в котором глобальные криптокреаторы соревнуются за 101 000 USDT. Тройка лидеров разделит призовой фонд в 100 000 USDT, а ещё 1 000 USDT будет выделено на общественное голосование, позволяя пользователям предсказать и поддержать будущего чемпиона, превращая зрителей в активных участников.

Экосистему чемпионата дополняет Challenge Center, который распределит 100 000 USDT через ежедневные и долгосрочные миссии. Выполняя задания, трейдеры смогут открывать Mystery Box, содержащие токенизированные акции, ваучеры, мерч и премиальные награды, делая каждую сделку частью большой игры.

Для новичков Bitget подготовил приветственный аирдроп на общую сумму 110 000 USDT. Все участники получат приветственный бонус в 50 000 USDT при регистрации, а новые пользователи, завершившие регистрацию и достигшие торгового объёма не менее 100 USDT во фьючерсах на акции, смогут претендовать на дополнительный аирдроп в 60 000 USDT с гарантированными наградами в виде токенизированных акций.

Запуск чемпионата совпадает с пиком сезона отчетности, превращая рыночную волатильность в площадку для проверки мастерства. Это не просто соревнование, а новый этап того, как трейдеры взаимодействуют с глобальными рынками акций через крипто-ориентированную инфраструктуру. С этим дебютом Bitget привносит фондовые рынки в ритм торговли в реальном времени без границ — там, где формируются команды, растет репутация и каждое решение имеет значение.

Чтобы принять участие в чемпионате, посетите официальный сайт Bitget.