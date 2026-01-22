Multi от Минфин
українська
22 января 2026, 12:13

Что такое Flash Earn от ОКХ

Flash Earn — это инновационный доходный продукт на платформе ОКХ, с помощью которого вы можете получать пассивный доход. За оформление подписки в USDT или другой основной криптовалюте, вы получаете не только высокий APR в базовой криптовалюте, но и аирдропы в токенах. Рассказываем, как начать использовать инструмент в этом гайде.

Что такое Flash Earn на OKX

Flash Earn — это кампания с ограниченным сроком действия, где вы подписываетесь выбранными криптоактивами и получаете два типа вознаграждений одновременно:

  • Аирдроп нового токена — бесплатная раздача токенов участникам.
  • Базовая доходность в активе подписки, генерируемая через Simple Earn.

Для участия во Flash Earn требуется верифицированный аккаунт на OKX и наличие поддерживаемых активов на балансе. Обратите внимание, что субаккаунты и институциональные аккаунты пока не поддерживаются.

Flash Earn работает в гибком формате — вы можете вывести средства в любой момент. Вознаграждения рассчитываются ежечасно, а начисление начинается со 2 часов после подписки. Количество мест в кампаниях ограничено, поэтому не стоит медлить с участием. VIP-пользователи имеют доступ к более высоким лимитам подписки.

Пошаговая инструкция

  1. Найдите активную кампанию Flash Earn в приложении или на сайте ОКХ.
  1. Выберите нужный пул (OKB, BTC, ETH и т. д.).
  1. Внесите требуемую сумму в пул и нажмите кнопку «Подписаться».
  1. Заберите вознаграждения самостоятельно или дождитесь завершения кампании, чтобы вознаграждения автоматически появились на аккаунте.

Важно: если вы выведете средства в течение часа после подписки, вознаграждения за этот час не будут начислены. Поэтому лучше подождать минимум один час, чтобы получить первые начисления.

На что следует обратить внимание

Из-за ограниченного количества мест в кампаниях Flash Earn, самые популярные предложения заполняются в течение нескольких часов после запуска. Пользователям, заинтересованным в участии, следует оперативно реагировать на новые объявления.

Важным фактором риска остается волатильность токенов из аирдропа. Их рыночная стоимость может значительно изменяться после листинга на бирже, что делает общую прибыльность кампании непредсказуемой. Платформа не предоставляет гарантий будущей цены распределенных токенов.

Пользователи могут выводить начисленные вознаграждения в любой удобный момент или дождаться автоматического зачисления после завершения кампании. Первый вариант обеспечивает большую упругость в управлении активами.

Итог

Flash Earn на OKX — это удобный инструмент для получения дополнительного дохода от криптоактивов с минимальными усилиями. Платформа предлагает прозрачные правила начисления вознаграждений, почасовой расчет и гибкость выхода в любой момент. Главное преимущество — возможность совместить пассивный доход и аирдропы в рамках одной кампании.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

