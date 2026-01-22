В Польше отменили «особый режим» для беженцев из Украины. Что изменилось

Польское правительство меняет правила оказания помощи украинским беженцам. Так, специальный закон, введенный после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, будет постепенно сворачиваться, а доступ к медицинским услугам будет ограничен. Об этом сообщает польское радио.

Что изменится для беженцев

Сначала выплату 800+ (программа поддержки семей, предусматривающая 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет) связали с профессиональной активностью родителей, теперь будут ограничивать доступ к медицинским услугам.

Медицинская помощь будет предоставляться несовершеннолетним лицам, работающим или проживающим в центрах коллективного размещения.

Представитель правительства Адам Шлапка отметил, что ситуация изменилась, поэтому необходимы корректировки. При этом он отметил, что большинство граждан Украины в Польше работают.

«Я считаю, что это в общем-то лучшее решение, ведь оно поощряет переходить на временное или постоянное пребывание», — сказал он.

По его словам, это решение носит долгосрочный характер и направлено на стабилизацию системы. Часть изменений планируется перенести в закон о защите иностранцев. Речь идет, в частности, о номере PESEL.

Граждане Украины, желающие легально оставаться в Польше, будут обязаны получить номер PESEL и выполнить стандартные условия пребывания.