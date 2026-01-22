Курс валют в четверг: евро в банках подешевел на 20 копеек, доллар на 11 копеек

В четверг, 22 января, на наличном рынке средний курс доллара упал на 10 копеек в покупке, а в продаже — на 11 копеек. Евро потерял 20 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 6 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,90−43,40 грн. Евро покупают за 50,20 грн, а продают за 50,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,25−43,37, евро — 50,60−50,84 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,01−43,06 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,28−50,33 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту