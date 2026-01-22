В четверг, 22 января, на наличном рынке средний курс доллара упал на 10 копеек в покупке, а в продаже — на 11 копеек. Евро потерял 20 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.
Курс валют в четверг: евро в банках подешевел на 20 копеек, доллар на 11 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 6 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,90−43,40 грн. Евро покупают за 50,20 грн, а продают за 50,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,25−43,37, евро — 50,60−50,84 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 43,01−43,06 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,28−50,33 грн/евро.
Источник: Минфин
