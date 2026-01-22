Multi от Минфин
22 января 2026, 10:21

В 2025 году 290,3 тысячи украинцев выехали за границу и не вернулись

Более 37 млн пересечений границы зафиксировала Государственная пограничная служба Украины за 2025 год. Въездов и выездов почти поровну: 18,4 миллионов раз против 18,7 миллионов. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

Более 37 млн пересечений границы зафиксировала Государственная пограничная служба Украины за 2025 год.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько уехало украинцев

За год 290,3 тысяч украинцев выехали за границу и так и не вернулись. Это в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году. В общей сложности 3,1 млн граждан официально уехало из Украины за 4 года полномасштабной. Из них 72% в первый год Великой войны.

37 088 261 официальное пересечение границы было зафиксировано в Украине в 2025 году. 18,4 миллиона раз люди заезжали в Украину и 18,7 миллиона раз — выезжали из нее.

86% связей совершили именно граждане. В общей сложности путешествовали украинцы чаще: в прошлом году границу пересекали около 2,7 миллиона раз ежемесячно. К сравнению, в предыдущие годы цифра была меньше и держалась на уровне 2,5 миллиона.

Несмотря на то, что год к году границу пересекают чаще, количество условных невозвратов — то есть разница между выехавшими гражданами и вернувшимися — постепенно сокращается.

За год из Украины выехали 16,1 миллиона украинцев, а вернулись — 15,8 миллиона. Разница — 290 тысяч не вернувшихся граждан. Это в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году — тогда домой не вернулось около 443 тысяч.

В общей сложности 3,1 миллиона граждан официально выехали с подконтрольной территории Украины и не вернулись за четыре года полномасштабной войны. 72% из них совершили это в первый год полномасштабного вторжения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
