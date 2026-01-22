В Польше планируют ввести обязательный техосмотр для автомобилей на украинских номерах

Министерство инфраструктуры планирует изменить правила: транспортные средства из-за границ Европейского Союза (соответственно и из Украины) должны будут проходить обязательные технические осмотры в Польше. Эти осмотры будут обязательными для тех, кто планирует длительное пребывание в стране, а во многих случаях также потребуется регистрация транспортных средств в Польше, пишет in Roland.

Что известно о новых правилах

Согласно новым правилам, транспортные средства из стран, не входящих в ЕС, которые находятся в Польше минимум один год, должны быть перерегистрированы на польские номерные знаки.

Это означает, что такие автомобили будут подпадать под общие правила, а значит, и должны будут проходить периодические технические осмотры для повышения безопасности дорожного движения.

Пока неизвестно, когда проект вступит в силу, и в каком виде он будет реализован.