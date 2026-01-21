Курсы доллара и евро упали в среднем на 23 копейки за день на межбанке, 21 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гривна подорожала на межбанке в среду
|
Открытие 21 января
|
Закрытие 21 января
|
Изменения
|
43,24/43,29
|
43,01/43,06
|
23/23
|
50,67/50,71
|
50,43/50,48
|
Двадцать четыре к двадцати трем
Официальный курс: доллар — 43,17 грн, евро — 50,66 грн.
Средний курс в банках: 43,00−43,51 грн/доллар, 50,40−50,99 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,30−43,42, евро — 50,70−50,90 грн.
Источник: Минфин
