21 января во время выступления в Давосе-2026 генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг буквально «разнес» всю банковскую систему за 20 секунд, и это объясняет, почему сейчас вся драма «Coinbase против банков» так активно развивается. Об этом пишет Bloomberg Terminal.
Гендиректор Coinbase «разнес» всю банковскую систему за 20 секунд
В чем обвиняют банки
«Они (банки) на самом деле выдают кредиты с использованием депозитов клиентов без их разрешения», — отметил Армстронг.
Он объяснил, что банки делают это через систему частичного резервирования, что означает:
- Вы вносите деньги на счет;
- Банк использует их, чтобы выдавать кредиты другим;
- И зарабатывает на разнице.
«Все это происходит, пока вы думаете, что ваши деньги просто «сидят на счете», — уточнил он.
По его словам, стейблкоины полностью обеспеченные, прозрачные резервы. Coinbase пытается позиционировать стейблкоины как более безопасную и прозрачную систему, а банки — как систему, которая тихо зарабатывает на ваших депозитах.
