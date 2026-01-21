Гендиректор Coinbase «разнес» всю банковскую систему за 20 секунд

21 января во время выступления в Давосе-2026 генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг буквально «разнес» всю банковскую систему за 20 секунд, и это объясняет, почему сейчас вся драма «Coinbase против банков» так активно развивается. Об этом пишет Bloomberg Terminal.

В чем обвиняют банки

«Они (банки) на самом деле выдают кредиты с использованием депозитов клиентов без их разрешения», — отметил Армстронг.

Он объяснил, что банки делают это через систему частичного резервирования, что означает:

Вы вносите деньги на счет;

Банк использует их, чтобы выдавать кредиты другим;

И зарабатывает на разнице.

«Все это происходит, пока вы думаете, что ваши деньги просто «сидят на счете», — уточнил он.

По его словам, стейблкоины полностью обеспеченные, прозрачные резервы. Coinbase пытается позиционировать стейблкоины как более безопасную и прозрачную систему, а банки — как систему, которая тихо зарабатывает на ваших депозитах.