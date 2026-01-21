После скачка евро НБУ снизил официальные курсы валют

Национальный банк установил новые курсы гривны к иностранным валютам на четверг, 22 января. Курс доллара снизился, евро также подешевел после нового исторического максимума.

Курс доллара

На четверг НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,17 грн, что на 8 копеек меньше, чем в среду (43,25 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.

Нацбанк установил курс евро на завтра на отметке 50,66 грн. Европейская валюта подешевела на 6 копеек по сравнению со средой (50,72 грн.), когда был установлен новый исторический максимум.

