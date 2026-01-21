Наличных стало больше, 10 копеек исчезают: НБУ подвел итоги наличного обращения за 2025 год

Национальный банк Украины обнародовал статистику наличного обращения за прошлый год. По состоянию на 1 января 2026 года сумма наличных денег в стране достигла 926,3 млрд гривен. За год объем денег на руках вырос на 12,6% (или на 103,9 млрд грн), что почти вдвое превышает темпы прироста 2024 года (7,6%).

По словам регулятора, это, в частности, обусловлено дальнейшим возобновлением экономической активности, часть которой обслуживается наличным оборотом.

«Этому способствовали, в частности, повышение заработной платы и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, замедление инфляции», — говорится в сообщении НБУ.

В то же время на увеличение объемов наличных денег в обращении также повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в том числе на энергетическую и другую инфраструктуру. Это побуждает граждан делать определенный запас наличной гривны.

Банкноты

В наличном обороте находятся 2,6 млрд банкнот на общую сумму 916,9 млрд гривен, а также 15,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,3 млрд гривен.

На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 64 банкноты и 193 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2025 года — 63 и 186 шт. соответственно).

Среди банкнот больше всего в обращении — номиналом 500 гривен, меньше — номиналом 50 гривен (26% и 4,6% от общего количества банкнот в обращении соответственно).

Монеты

По монетам НБУ напомнил, что сегодня в наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты имеют четыре номинала: 1, 2, 5 и 10 гривен.

Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше — номиналом 10 гривен (4,6% и 2,3% от общего количества оборотных монет в обращении соответственно).

Что касается разменных монет, то с 1 октября 2025 началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек.

«Эти монеты прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги. Поэтому их постепенное изъятие позволит сократить расходы государства на изготовление, обработку, транспортировку и хранение, а также участников наличного обращения — на их обслуживание в обращении», — отметил регулятор.

За 2025 год было изъято уже 3,1 млн. штук монет этого номинала. В настоящее время доля монет этого номинала от общего количества в обращении на начало года составляет 27,2%.

На разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли и услуг. Их доля от общего количества в обращении составляет 9,1%,

Динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2025 году пришелся на монеты номиналами 5 и 10 гривен.

Их количество в обращении выросло на 21% и 29% соответственно по сравнению с началом 2025 года.

Такая тенденция связана с тем, что НБУ продолжает постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их соответствующими монетами, способными находиться в обращении значительно дольше.



Больше всего за прошлый год в наличном обращении сократилось количество монет номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,1% по сравнению с началом 2025 года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.

Увеличение банкнот 100 и 50 гривен

За 2025 впервые за последние годы в обращении увеличилось количество банкнот номиналами 100 и 50 гривен (на 4,5% и 6,3% соответственно по сравнению с началом года). Это может быть следствием изменения тарифной политики НБУ, направленной на повышение разменности денежных знаков.

В то же время среди банкнот, которыми подкрепляется наличное обращение, наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 17,6% (в том числе в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1 000 гривен и постепенным изъятием старых).

Также существенно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен (на 10% и 8% соответственно), поскольку, как уже отмечалось, они постепенно изымаются из обращения и заменяются соответствующими монетами.

Динамика наличных денег в обращении