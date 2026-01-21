Multi от Минфин
21 января 2026, 12:48

Министр финансов США подтвердил планы Трампа по созданию стратегического биткоин-резерва

Во время ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) министр финансов США Скотт Бессент вновь отметил решимость администрации президента Дональда Трампа превратить Соединенные Штаты в мирового лидера в области криптовалютных инноваций и подтвердил намерения по созданию стратегического биткоин-резерва. Об этом сообщает The Block.

Министр финансов США подтвердил планы Трампа по созданию стратегического биткоин-резерва
Фото: Скотт Бессент

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Криптостолица мира

Отвечая на вопрос журналистки Кристин Ли, Бессент отметил, что США стремятся создать лучшую в мире нормативную среду для цифровых активов, стимулирующую креативность и инновации.

«Мы хотим быть лучшим регуляторным режимом для цифровых активов, чтобы дать толчок творчеству и инновациям», — заявил министр.

Он напомнил, что Трамп подписал исполнительный указ о сохранении текущих запасов биткоинов правительства США как стратегического актива. Также администрация ищет «бюджетно-нейтральные» стратегии для расширения этого резерва.

Механизм наполнения резерва

Бессент объяснил логику формирования государственного фонда криптовалют. Согласно указу от марта 2025 года, резерв должен пополняться за счет активов, конфискованных в рамках уголовных или гражданских производств.

Ключевые принципы функционирования резерва:

  • Запрет на продажу: Попавшие в резерв биткоины не могут быть реализованы.
  • Первоочередной шаг: Правительство США уже официально прекратило распродажу конфискованных монет.
  • Дальнейшие действия: Следующим этапом станет системное добавление новых изъятых активов в цифровой резерв после завершения всех юридических процедур по возмещению ущерба.

Доля конфискованных активов и споры в Сенате

Министр воздержался от комментариев по биткоинам на сумму $6 млн, конфискованных у разработчиков кошелька Samourai Wallet. Ранее сообщалось, что эти активы могли быть проданы Службой маршалов США, однако на прошлой неделе советник Белого дома Патрик Витт опроверг эту информацию, заявив, что монеты остаются на балансе государства, а значит, указ Трампа не был нарушен.

Бессент также упомянул об активной работе Вашингтона над законодательной базой для всей криптоиндустрии. Он подчеркнул, что Трамп стремится вернуть «цифровые активы и инновации на берега США».

В то же время процесс принятия закона о структуре крипторинка (CLARITY Act) на прошлой неделе столкнулся с препятствиями: Банковский комитет Сената отложил голосование из-за разногласий по регулированию стейблкоинов и решению биржи Coinbase отозвать свою поддержку законопроекта.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
