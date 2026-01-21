Курс валют в среду: евро в банках подскочил на 17 копеек

В среду, 21 января, на наличном рынке средний курс доллара упал на пять копеек в покупке, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 17 копеек в покупке и продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке и продаже добавил 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,05−43,55 грн. Евро покупают за 50,42 грн, а продают за 51,02 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,40−43,50, евро — 50,80−51,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,24−43,29 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,66−50,70 грн/евро.

