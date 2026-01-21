Если вы планируете выход на пенсию, вы, вероятно, слышали «безопасное» правило 4%: снимите 4% своих накопленных средств в течение первого года, а затем ежегодно корректируйте эту сумму в долларах с учетом инфляции. Оно возникло на основе исторических исследований рынка в США, показавших, что первоначальное снятие 4% часто переживает 30 лет пребывания на пенсии. Но современные пенсионеры сталкиваются с более длительной продолжительностью жизни, более высокими затратами на здравоохранение и менее уверенными перспективами доходности, чем поколения, для которых было создано это правило. О том, как определить сколько денег нужно, чтобы выйти на пенсию и не бедствовать пишет Investopedia. «Минфин» выбрал главное.

Отношение к 4% как к Евангелии может либо побуждать вас тратить слишком мало и обесценить свой образ жизни, либо тратить слишком много и рисковать остаться без денег.

Что такое правило 4%

Правило 4% берет свое начало в исследовании планировщика Уильяма Бенгена в 1994 году, в котором проверялись разные коэффициенты изъятия средств с доходностью акций и облигаций США с 1926 года. Он обнаружил, что начальная сумма примерно 4% вашего портфеля и увеличение этой суммы с инфляцией выдержало бы большинство 30-летних периодов при условии сбалансированного сочетания акций и облигаций.

Исследование Тринити популяризировало эту теорию, показав, что 4% изъятия средств из портфеля 50/50 с учетом инфляции имело «коэффициент успеха» 90−95% в течение 30 лет. Оно всегда подразумевалось как ориентир для планирования, основанный на прошлом, а не как гарантия успеха на будущих рынках или в условиях инфляции.

Почему правило теряет актуальность

Современным пенсионерам, которые перестают работать полный рабочий день в 60 лет и доживают до 80 или 90 лет, часто нужен доход на 30−40 лет. Этот более долгий горизонт означает больше лет, в течение которых придется преодолеть рыночные риски и инфляцию. Тем временем высокая стоимость акций и более низкая доходность облигаций указывают на более низкую долгосрочную доходность, чем в середине 20-го века, что делает статическое правило 4%, возможно, более агрессивным, чем вам нужно.

К примеру, недавнее моделирование от Morningstar показывает, что более безопасный начальный уровень дохода ближе к 3,9% для 30-летнего пенсионного стажа при сегодняшних предположениях.

По оценкам Fidelity, 65-летний человек, выходящий на пенсию в 2025 году, потратит 172 500 долларов на здравоохранение, что на 4% больше, чем годом ранее.

Риски жесткого правила 4%

Когда вы фиксируете инфляцию на уровне 4% плюс и никогда не оглядываетесь назад, вы подвергаете себя на несколько рисков. Низкая рыночная доходность в начале выхода на пенсию и снятие средств могут навсегда нанести ущерб потенциалу вашего портфеля к восстановлению.

Жесткое правило также может скрывать значительные слепые зоны расходов, особенно в сфере здравоохранения и долгосрочного ухода, которые, как правило, опережают общую инфляцию. Если рынки упадут, а вы не сократите расходы, вы можете исчерпать свои средства в самый худший момент — когда не сможете вернуться к работе.

Более умные, более гибкие альтернативы

Вместо того, чтобы слепо следовать формуле инфляции, многие планировщики предпочитают методы динамического снятия средств, изменяющих расходы в зависимости от показателей портфеля. На сильных рынках вы можете позволить себе повышение, а в годы спада вы можете временно сократить снятие средств, чтобы защитить свой долгосрочный план.

Популярным вариантом является подход «защитных изгородей», устанавливающий верхние и нижние «уровни» для вашей ставки вывода средств или стоимости портфеля; пересечение этого предела приводит к увеличению или сокращению затрат. Чтобы предотвратить продажу акций после спада, некоторые пенсионеры применяют стратегии «ценообразной» ставки: наличные деньги на несколько лет, коробка среднесрочных облигаций и коробка долгосрочного роста. Другие пенсионеры начинают с 3%-3,5% и планируют постепенное увеличение, добавляя социальное обеспечение, пенсии или работу по совместительству, чтобы восполнить пробел.

Поиск подходящего для вас варианта

Лучшим вопросом, чем «Безопасны 4%?», может быть «Какая модель снятия средств отвечает моей жизни?». Если вы ожидаете, что первое десятилетие после выхода на пенсию будет насыщено путешествиями, ваши расходы сначала могут быть выше, но позже могут уменьшиться, даже с ростом расходов на здравоохранение. Если вы предпочитаете более простой образ жизни, вас может устраивать более низкий уровень снятия средств в обмен на большее душевное спокойствие.

При планировании учитывайте свой пенсионный возраст, продолжительность жизни, гарантированные источники дохода (например, социальное обеспечение или пенсия) и способность сокращать расходы во время спадов. Рассмотрение сценариев, лучшего, базового и худшего может показать, обеспечивает ли динамический или защитный подход достаточный доход сейчас, не рискуя рисковать в 85 или 90 лет.

Выход на пенсию будет меняться

Ваши расходы в 65 лет будут выглядеть иначе, чем в 80. Пенсионеры часто переходят от активных путешествий и хобби к более спокойному образу жизни, сосредоточенному на дому, особенно с увеличением медицинских расходов. Наиболее устойчивые пенсионные планы учитывают эту эволюцию, а не подразумевают постоянную стабильность инфляции.

На практике регулярная проверка, корректировка снятых средств и просмотр ваших предположений важнее поиска «идеального» процента в первый день. Относитесь к правилу 4% как к предыдущему исследованию, а затем разработайте план жизни, который может соответствовать вашим рынкам, вашему здоровью и вашим приоритетам.