Криптовалюты принесли семье Трампа $1,4 млрд: состояние выросло до $6,8 млрд

Семья президента США Дональда Трампа заработала около $1,4 млрд благодаря криптовалютам за прошлый год. Общее состояние оценивается в $6,8 млрд, пишет Bloomberg .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Криптовалюты — главный драйвер роста состояния

По данным журналистов, криптпроекты заняли место среди новых направлений бизнеса, таких как производство оружия, редкоземельные металлы, искусственный интеллект и платформы прогнозов. Однако именно криптовалюты стали главным драйвером роста, говорится в сообщении.

В Bloomberg отметили, что семья Трампов зарабатывает на токенах, а также публичных и частных компаниях.

Три ключевых проекта на которых зарабатывает семья Трампа

World Liberty Financial — криптоплатформа, основанная Трампом вместе с сыновьями. Продажа токенов принесла около $390 млн. В августе семья получила еще более $500 млн из-за сделки с Alt5 Sigma;

мемкоин OFFICIAL TRUMP — запущен в инаугурацию, а доля семьи и связанные с ней поступления стоят около $280 млн;

American Bitcoin — майнинговый бизнес, созданный в партнерстве с Hut 8. Эрик Трамп владеет долей, оцененной в $114 млн, несмотря на 82% падения акций от пика.

В заявлении говорится, что, несмотря на рост доходов от криптовалют, общая сумма была нивелирована падением стоимости социальной сети Trump Media & Technology Group.

За последние 12 месяцев ее акции упали на 66%, несмотря на попытки диверсифицировать бизнес в финансы, криптовалюты и недавно в термоядерную энергетику, отметили журналисты.

Кроме того, семья владеет собственными токенами примерной стоимостью $3,8 млрд по ценам на момент объявления, однако они не включены в расчеты Bloomberg, поскольку в настоящее время заблокированы.

Также доход приносит стейблкоин USD1, по оценкам Bloomberg, бизнес может стоить более $300 млн.

Среди других источников дохода, кроме криптовалюта, журналисты отметили недвижимость и венчурный фонд 1789 Capital, который к началу 2026 года привлек около $2 млрд инвестиций и вложил более $800 млн в разные стартапы.