Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
20 января 2026, 17:59 Читати українською

Тупик переговоров: как Украине изменить стратегию в отношениях с США и ЕС

Украина оказалась в ситуации, где действующая модель переговоров «территории в обмен на снятие санкций» больше не работает, поскольку текущее положение дел временно устраивает и Вашингтон, и Москву. На фоне агрессивных заявлений Кремля и непредсказуемой политики Дональда Трампа, использующего вопросы Гренландии и ЕС в собственной геополитической игре, Киев рискует остаться за пределами больших договоренностей. Чтобы не стать заложником чужих сценариев, Украина должна срочно предложить Вашингтону новую концепцию, почему продолжение войны не выгодно именно американской стороне. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Вадим Денисенко. «Минфин» выбрал главное.

Тупик переговоров: как Украине изменить стратегию в отношениях с США и ЕС

Геополитическая игра Трампа

Переговорная модель, которая сводилась к территории плюс снятие санкций с РФ в обмен на мирный договор зашла в тупик, который, в целом пока устраивает Вашингтон и Москву. Но это путь в никуда, особенно на фоне заявлений Лаврова о необходимости смены всего руководства Украины. Если мы не предложим изменение модальности переговоров — ее предложат вместо нас.

Попытки поставить диагноз:

1. Трамп, в своей избирательной повестке дня практически все ставит на внешние факторы, где за Гренландией стоит, на самом деле давняя идея фикс Трампа и его близкого окружения — развал ЕС. Я уже много лет говорю одно и то же: главная война в мире это не Украина. Это то, кто и как будет зарабатывать в Европе. И это ключевая логика сегодняшних событий.

2. Трамп, окрыленный Венесуэлой, и под угрозой проигрыша промежуточных выборов решил ускорить процессы. У ЕС нет общей позиции и пока выглядит растерянным.

3. Трамп откладывает украинский вопрос. И вопрос, кажется, не только в Гренландии. Его устраивает продолжение войны как фактор ослабления российской экономики.

4. Я уже писал о логике США (похоже, главным идеологом здесь является министр финансов Бесент). И логика эта заключается в противостоянии с шантажом КНР в отношении редкоземов). В противоположность редкоземам США стремится получить контроль над ценообразованием над мировой нефтью, максимизировать расчеты в долларах и получить контроль над главными логистическими точками мира. Плюс раскол ЕС и максимизация влияний США на этом рынке.

5. Пока мы имеем две неизвестные вводные: реакция ЕС (первая лакмусовая бумажка проявится в Давосе и она будет сводиться к тому, удастся ли выработать хотя бы видимость общей позиции по Гренландии). Вторая неизвестная — реакция пока молчащего Китая. Хотя, не исключено, Китай просто ждет, как Трамп сядет в лужу. Ведь он одновременно пробует вести несколько войн без всякой бюрократической поддержки.

Ловушка Вашингтона

К сожалению, надежды на блиц-криг выветрились. Мы входим как минимум в несколько месяцев без реальных переговоров. Из позитивов: деньги от ЕС на ближайшие месяцы 100% гарантированы, как бы ни развивались события в ЕС. И США будут продавать оружие.

Мы можем допустить, что россияне смогли во второй раз продать Трампу идею скорейшего военного окончания войны. Год назад они продали летнее наступление, которое должно было кардинально изменить все. Сейчас они продали зиму (одна из базовых задач сейчас — сделать все возможное, чтобы Путин не сумел продать очередное лето).

Мы находимся в ловушке: Вашингтон хочет продолжения войны, чтобы ослабить Россию, одновременно Вашингтон хотел бы получить доступ к ресурсам российской Арктики и также не допустить вхождения в эти проекты Китая. Россия же пока просто хочет потянуть войну, не предоставляя США доступа ни к чему. Нас в этой схеме просто нет.

Стратегические рекомендации: новая концепция для США и роль ВСУ для Европы

Возможные рекомендации (кроме военных):

1. Наша главная задача придумать и донести американцам концепцию «Почему продолжение войны им не выгодно». До сих пор наша концепция сводилась к территориям. Россияне говорили о территориях и возвращении в мировую повестку дня. А Вашингтон искал выгоды. Эта модель зашла в тупик, который пока устраивает и Кремль и Бильй дом. Без смены этой парадигмы мы не сможем найти свою игру.
Пока, насколько я понимаю, мы никогда даже не пробовали задавать вопросы. Но именно от создания такой концепции зависит то, когда мы подойдем к реальным переговорам.

2. Мы, к сожалению, не сможем «отползти» от США, как сейчас многие говорят. Мы зависимы от их поставки ПВО с одной стороны, и у нас нет сильного партнера, который мог бы стать посредником в переговорах с РФ. Китай мы сознательно отвергли и отвергаем, хотя это и есть стратегическая глупость.

3. Наш единственный козырь сейчас — общественное мнение в США и отношение политикума к войне в Украине. У нас нет другого выхода, чем работать на то, чтобы за несколько месяцев этот фактор стал определяющим для Трампа (один раз нам повезло — после Анкориджа Трамп был вынужден развернуться на 180 градусов. Теперь надо это «чудо» создавать. Но здесь должен быть создан отдельный штаб с отдельным руководителем, который это будет делать. В идеале, это должно было бы взять на себя МИД. Правда, есть большие сомнения в том, что им это кто-то поручит).

5. Как бы ни закончилась история с Гренландией у нас есть главный козырь — ВСУ. Европейская игра заключалась до сих пор в том, что на ближайшие годы единственной армией, которая может защитить Европу, являются украинские вооруженные силы. Даже если завтра США увлечет Гренландию, в вопросе России ничего не меняется. Поэтому здесь наша переговорная позиция с ЕС вряд ли может кардинально меняться.

6. Внутри страны должна кардинально измениться коммуникация, ведь сейчас у нас есть признаки паники и глубокой депрессии большой части общества.

Автор:
Денисенко Вадим
Политолог Денисенко Вадим
Источник: Минфин
Комментарии - 1

lider2000
lider2000
20 января 2026, 19:09
Все помнят как єто чучело топило, чтоб не откривать граници еще 3−5 лет после войни, а у самого син за бугром.
