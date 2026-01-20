Курс доллара немного снизился во время межбанковских торгов во вторник, 20 января. В то же время курс евро вырос. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Курс валют: на межбанке евро вырос, а доллар немного «просел»
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
|
Открытие 20 января
|
Закрытие 20 января
|
Изменения
|
43,28/43,31
|
43,24/43,29
|
4/2
|
50,60/50,63
|
50,71/50,76
|
11/13
Официальный курс: доллар — 43,25 грн, евро — 50,72 грн (новый максимум).
Средний курс в банках: 43,10−43,55 грн/доллар, 50,25−50,85 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,40−43,50, евро — 50,79−50,99 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии