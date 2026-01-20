X(Twitter) раскрыл, как работает новый алгоритм соцсети на базе ИИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 января 2026, 16:07 Читати українською

X(Twitter) раскрыл, как работает новый алгоритм соцсети на базе ИИ

Социальная сеть X (ранее Twitter) официально открыла исходный код своего нового алгоритма, раскрыв механизмы, которые определяют популярность контента. Согласно обнародованным данным, лента новостей теперь полностью управляется системой искусственного интеллекта под названием Phoenix, которая базируется на модели Grok. Эта технология прогнозирует поведение пользователей с беспрецедентной точностью, коренным образом меняя правила игры для авторов и брендов.

Социальная сеть X (ранее Twitter) официально открыла исходный код своего нового алгоритма, раскрыв механизмы, которые определяют популярность контента.

Как работает система Phoenix

Новый алгоритм отказался от простых правил в пользу сложного прогнозирования. Система анализирует каждый пост и просчитывает вероятность того, что конкретный пользователь совершит одно из 19 положительных действий.

Чем больше таких взаимодействий собирает пост, тем шире становится его охват. Среди ключевых факторов, которые «бустят» контент:

  • Традиционные реакции: лайки, репосты, комментарии.
  • Глубина просмотра: время, проведенное на посте, и просмотр видео дольше нескольких секунд.
  • Социальное распространение: отправка поста в личные сообщения или копирование ссылки.
  • Интерес к автору: переходы в профиль и подписка.

Система штрафов и «смерть» спама

Алгоритм также жестко наказывает за контент, вызывающий негативную реакцию. Если пользователи нажимают «Не интересно», блокируют автора, скрывают его или жалуются на пост, видимость такого контента в ленте мгновенно снижается.

Одним из важнейших нововведений стал механизм борьбы со спамом: если ваши посты часто появляются в ленте пользователя, вероятность показа каждого следующего сообщения в этот же день снижается.

Правило 128 постов

Искусственный интеллект определяет интересы пользователя на основе его последних действий. Система анализирует последние 128 постов, с которыми вы взаимодействовали, чтобы сформировать вашу будущую ленту. Это означает, что лента является прямым отражением вашего недавнего поведения: клики на контент, который вас раздражает, только увеличат его количество в выдаче.

Переход к нейросетевому ранжированию

Открытие кода алгоритма Phoenix знаменует собой окончательный отход социальных сетей от граф-ориентированных моделей (где вам показывали то, что лайкают друзья) к моделям на базе больших языковых моделей (LLM) и нейросетей.

Раньше алгоритмы работали по жестко прописанным сценариям. Теперь же, используя базу Grok, система X пытается «понимать» семантический смысл поста, а не просто считать ключевые слова. Это приближает механику X к модели TikTok, где главным является не социальный граф (на кого вы подписаны), а «граф интересов» (что вы реально потребляете). Это создает более зависимую и персонализированную ленту, но усложняет продвижение для тех, кто привык манипулировать старыми механиками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами