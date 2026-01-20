X(Twitter) раскрыл, как работает новый алгоритм соцсети на базе ИИ

Социальная сеть X (ранее Twitter) официально открыла исходный код своего нового алгоритма, раскрыв механизмы, которые определяют популярность контента. Согласно обнародованным данным, лента новостей теперь полностью управляется системой искусственного интеллекта под названием Phoenix, которая базируется на модели Grok. Эта технология прогнозирует поведение пользователей с беспрецедентной точностью, коренным образом меняя правила игры для авторов и брендов.

Как работает система Phoenix

Новый алгоритм отказался от простых правил в пользу сложного прогнозирования. Система анализирует каждый пост и просчитывает вероятность того, что конкретный пользователь совершит одно из 19 положительных действий.

Чем больше таких взаимодействий собирает пост, тем шире становится его охват. Среди ключевых факторов, которые «бустят» контент:

Традиционные реакции: лайки, репосты, комментарии.

Глубина просмотра: время, проведенное на посте, и просмотр видео дольше нескольких секунд.

Социальное распространение: отправка поста в личные сообщения или копирование ссылки.

Интерес к автору: переходы в профиль и подписка.

Система штрафов и «смерть» спама

Алгоритм также жестко наказывает за контент, вызывающий негативную реакцию. Если пользователи нажимают «Не интересно», блокируют автора, скрывают его или жалуются на пост, видимость такого контента в ленте мгновенно снижается.

Одним из важнейших нововведений стал механизм борьбы со спамом: если ваши посты часто появляются в ленте пользователя, вероятность показа каждого следующего сообщения в этот же день снижается.

Правило 128 постов

Искусственный интеллект определяет интересы пользователя на основе его последних действий. Система анализирует последние 128 постов, с которыми вы взаимодействовали, чтобы сформировать вашу будущую ленту. Это означает, что лента является прямым отражением вашего недавнего поведения: клики на контент, который вас раздражает, только увеличат его количество в выдаче.

Переход к нейросетевому ранжированию

Открытие кода алгоритма Phoenix знаменует собой окончательный отход социальных сетей от граф-ориентированных моделей (где вам показывали то, что лайкают друзья) к моделям на базе больших языковых моделей (LLM) и нейросетей.

Раньше алгоритмы работали по жестко прописанным сценариям. Теперь же, используя базу Grok, система X пытается «понимать» семантический смысл поста, а не просто считать ключевые слова. Это приближает механику X к модели TikTok, где главным является не социальный граф (на кого вы подписаны), а «граф интересов» (что вы реально потребляете). Это создает более зависимую и персонализированную ленту, но усложняет продвижение для тех, кто привык манипулировать старыми механиками.