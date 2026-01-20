Multi от Минфин
20 января 2026, 12:15

Почему официальная инфляция снижается, а цены в магазинах растут

Инфляция в декабре снизилась до 8%, еще немного и будет 5%, как хочет НБУ. Это хорошо! Но вас может немного удивить, если узнаете, как ее считают, и какие нормы потребления определяет нам Кабмин. Думаю, что ваша потребительская корзина вряд ли совпадает с нормативами. Даже интересно, а чей совпадает. Как считают инфляцию в Украине, на своей странице в Фейсбук проанализировал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Почему официальная инфляция снижается, а цены в магазинах растут

Инфляция: наконец-то укротили?

Начиная с мая график значений потребительской инфляции демонстрирует стабильное движение вниз: месяц за месяцем, без исключения, ситуация улучшается. В итоге, с мая, когда инфляция достигла своего пикового значения за прошедшие два года, к концу года она снизилась вдвое — с 15,9% до 8%.

Гордимся, радуемся и вдохновляемся мощными достижениями, о которых, правда, почему-то сразу же забываешь, как идешь в магазин, или платишь за услуги. Видимо те, кто выставляет цены в украинских супермаркетах, ярмарках, кофейнях, такси и других местах, где граждане тратят деньги, просто не знают, что рост цен существенно замедляется и мы постоянно стремимся к улучшению.

Итак, откуда этот диссонанс в восприятии розничных цен чиновниками и обычными гражданами, и что с ним делать — не верить своим глазам, когда смотришь на растущие чуть ли не каждый день цены или сомневаться в точности статистических подсчетов, бесспорно свидетельствующих, что мы двигаемся в сторону макроэкономической стабильности. Боюсь, что однозначного ответа у меня нет, но кое-что объяснить можно.

Как государство считает инфляцию: интересный нюанс

Когда государственная статистика считает инфляцию, делает это, сравнивая цены на определенные товары и услуги в потребительской корзине, наполнение которой определяет Кабинет министров. В общем, там и еда, и коммунальные услуги, и транспорт, и здравоохранение, и связь, и еще многое нужное современному человеку. Основные категории — это продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а что конкретно и в каком количестве — определяет государство.

И вот здесь есть нюанс, ведь, например, продукты питания — это очень широкое понятие, в которое входят как хлеб с луком, так и свежий тунец с французскими сырами. Неудивительно, что доля первых двух компонентов в корзине украинского потребителя гораздо весомее, чем последние.

Это не вызывает удивления, и не думаю, что рядовой немец, поляк или американец питаются исключительно деликатесами. Вызывает удивление, еще и насколько велика диспропорция между разными продуктами, которые, по мнению чиновников Кабмина, составляют рацион среднестатистического украинца, который по оценкам государственных экспертов, в среднем, за месяц съедает 55 кг различных продуктов, или почти 2 кг в день. Согласитесь, что немало — точно не голод, но…

Что едят украинцы по оценкам государства

На первых местах: хлеб — 15% от всех съеденных килограммов, картофель — 15%, молоко и кисломолочные продукты — 18%. Далее — базовые овощи: лук, свекла, морковь, капуста и чеснок — 12%. Странно, но выходит, что хлеба мы едим больше, чем овощей из традиционного борщового набора. Крупы вместе с бобовыми — 1%, так же, как и свежая и свежезамороженная рыба — 1%.

По мнению чиновников, взрослый украинец съедает всего 2 кг сала в год. Хоть убейте — не поверю! Так же, как не верится и в то, что украинцы едят говядины вдвое больше, чем свинины и даже больше мяса птицы. Ведь всем известно, что курятина и свинина — это самые дешевые виды мяса, доступные жителям небогатых стран. И еще одно — а где в государственных расчетах алкогольные напитки? Что это за взрослый украинец, который не употребляет водку, даже если она произведена где-то в Шотландии, на Кубе или в Мексике?

Одним словом, если воспринимать описанную структуру потребления как нечто реальное, то среднестатистический украинец — символ нездорового питания, натоптанный хлебом и картофелем с добавлением небольшого количества капусты, запивающего миллионы быстрых углеводов литрами свежего и простокваши. Если же эта корзина является полной фантасмагорией, то зачем мы вообще что-то считаем?

А что с другими категориями товаров?

В потребительской корзине украинской женщины всего одна куртка на синтепоне на пять лет, шесть пар трусов в год, две пары осенних ботинок на пять лет, одни кроссовки на три года и другие подобные предметы роскоши, имеющие хороший шанс сноситься раньше срока.

У мужчин ситуация не лучше, может даже хуже, потому что если женщинам выделено шесть пар трусов в год, то мужчины должны их носить в полтора раза дольше. И напоследок, не могу умолчать о майках, которых для женщин предусмотрено всего две на четыре года.

Теперь о коммунальных услугах, хотя чего об этом писать, если большинство из них вообще становятся недоступными. А на те, что еще предоставляются, цены действительно не растут, потому что за все платит государство, рассчитываясь деньгами союзников. Но закончится война, помощь остановится и тогда начнется.

Транспортные услуги тоже существенно не растут в цене. Метро и наземный транспорт стоили три копейки, так и стоят, а в спальных и купейных вагонах УЗ в сторону Перемышля и Хелма добропорядочные граждане не ездят. С такси так же — нечего по городу в комфортных авто ездить и жаловаться, что цены растут, никто этот рост не учитывал и учитывать не собирался.

О государственном образовании и медицине, цены на которые стабильны, а то и вообще все бесплатно, и вспоминать нечего. Что касается частных образовательных и медицинских учреждений, рост их цен вряд ли кто-то учитывает, так же, как и конверты врачам и репетиторам за предоставленные качественные услуги.

Что в итоге?

Как сообщают власти, рост цен замедляется. Вот только кажется мне, что все эти подсчеты и проценты, о которых отчитывается власть, полный бред и не имеют они ничего общего с реальной жизнью. Еще лучших показателей можно достичь, если в продуктовой корзине оставить только дешевый хлеб с луком и морковью, которые в этом году уродили, а стоимость коммунальных, транспортных, образовательных и медицинских услуг держать фактически бесплатно еще несколько лет, то инфляция вообще окажется под полным и безоговорочным контролем власти.

И только злые избалованные языки продолжат жаловаться, что цены на французские сыры, королевские креветки, аргентинские стейки и пармскую ветчину растут чуть ли не ежедневно.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+81
Я. ..
Я. ..
20 января 2026, 12:30
#
«Чому офіційна інфляція знижується, а ціни в магазинах ростуть»

Тому що «офіційну інфляцію» малюють для звітності, щоб показувати пенсіонерам, що все «добре» і «під контролем», а також занижують «офіційну інфляцію», щоб не індексувати виплати, пільги, пенсії і тд.

А реальній інфляції байдуже на вологі фантазії нбу-шників, тому реально ціни зростають, а на папері нбу-шники можуть намалювати нам інфляцію хоч як в ЄС та штатах, але при цьому на реальну ситуацію це ніяк не вплине.
+
0
yago
yago
20 января 2026, 14:49
#
Справа не в тому хто скільки їсть, просто є певний норматив.

А ви мені скажіть, якщо учора айфон коштував 1000 доларів а сьогодні вже 1200 то в Америці інфляція 20%?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
