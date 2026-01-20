Multi от Минфин
українська
20 января 2026, 11:14 Читати українською

Рост зарплат замедлился, что снизило давление на цены — НБУ

Как и прогнозировал НБУ, инфляция вернулась к понижению в июне 2025 года. По итогам прошлого года она была даже ниже, чем ожидал Национальный банк. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский на мероприятии Центра экономической стратегии, посвященном главным трендам 2025 года и перспективам 2026 года для украинской экономики.

Как и прогнозировал НБУ, инфляция вернулась к понижению в июне 2025 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основная причина отклонения от прогноза НБУ

Основная причина отклонения от прогноза НБУ — лучшие урожаи. В 2024 году был неурожай, что сказалось на ценах на продовольствие. В 2025 году ситуация с урожаями улучшилась, а цены на продукты замедлили рост.

«Но это лишь часть факторов, почему инфляция снижается. Важна также последовательная политика НБУ. Снижение инфляции происходит по многим категориям товаров и услуг, то есть нельзя сказать, что это лишь влияние лучших урожаев. Замедляется также фундаментальная составляющая», — сказал Лепушинский.

Кроме того, замедлилась инфляция услуг. Это, в том числе, результат ожидаемого улучшения ситуации на рынке труда.

Хотя вызовы с поиском работников остаются, они меньше, чем в предыдущие периоды. Как результат, рост зарплат замедлился, что снизило давление на цены.

Что ожидает НБУ

НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться и в 2026 году.

В октябрьском прогнозе НБУ предусмотрено, что в I квартале 2026 года начнется цикл понижения учетной ставки.

Одним из факторов, не позволявших НБУ перейти к этому процессу ранее, была значительная неопределенность относительно внешнего финансирования. Сейчас она существенно снизилась.

Кроме того, перенос последствий обстрелов энергосистемы на цены двусторонний. С одной стороны, это увеличивает расходы давящего на цены бизнеса. С другой — ограничивает потребительский спрос, что уменьшает ценовое давление.

«Традиционно будем смотреть на ситуацию в комплексе. Уже в конце января представим обновленный макроэкономический прогноз и обнародуем решения по учетной ставке», — сказал замглавы НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
