Курс валют во вторник: доллар в банках потерял 10 копеек

Во вторник, 20 января, на наличном рынке средний курс доллара упал на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках упал на 3 копейки в покупке и вырос на 3 копейки в продаже. Евро в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,05−43,55 грн. Евро покупают за 50,10 грн, а продают за 50,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,40−43,53, евро — 50,60−50,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,28−43,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,59−50,62 грн/евро.

