В течение прошлого года украинцы приобрели почти 61,6 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 22% от всех, впервые зарегистрированных в 2025 году подержанных легковых автомобилей. По отношению к 2024 году, спрос на подержанные автомобили из США вырос на 48%, пишет «Укравтопром».
Импорт подержанных автомобилей из США в Украину вырос почти на 50% за год
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Какой средний возраст «американцев»
Средний возраст «американцев» с пополнившим в прошлом году украинский автопарк составляет 5,2 года.
Наибольшая часть из этого количества (52%) принадлежит электромобилям. Далее следуют: бензиновые — 34%, гибридные авто — 7%, дизельные — 4%, автомобили с ГБО — 3%.
Топ-5 авто, изготовленных в США
- TESLA Model Y — 10342 ед.;
- TESLA Model 3 — 9106 ед.;
- FORD Escape — 3796 ед.;
- TESLA Model S — 3075 ед.;
- CHEVROLET Bolt — 2965 ед.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии