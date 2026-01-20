Импорт подержанных автомобилей из США в Украину вырос почти на 50% за год

В течение прошлого года украинцы приобрели почти 61,6 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 22% от всех, впервые зарегистрированных в 2025 году подержанных легковых автомобилей. По отношению к 2024 году, спрос на подержанные автомобили из США вырос на 48%, пишет «Укравтопром».