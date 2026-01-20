Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями. Об этом говорится в сообщении КГГА.
Метро Киева работает с изменениями: интервал движения на красной линии 20-25 минут
Изменения движения
Движение поездов на красной линии начнется между станциями «Академгородок» — «Арсенальная». Интервал движения —
«По завершении воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями „Левобережная“ — „Арсенальная“ с учетом текущей ситуации с электроснабжением», — говорится в сообщении.
Ориентировочный интервал движения — около 20−25 мин.
Кроме того, поезда будут следовать без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».
Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:
- между станциями «Сырец» — «Выдубичи» — с интервалом 7 минут;
- между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» — с интервалом 10 минут.
Движение поездов на синей линии — без изменений.
