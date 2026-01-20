Метро Киева работает с изменениями: интервал движения на красной линии 20-25 минут

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями. Об этом говорится в сообщении КГГА.

Изменения движения

Движение поездов на красной линии начнется между станциями «Академгородок» — «Арсенальная». Интервал движения — 4:30—5:00 мин.

«По завершении воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями „Левобережная“ — „Арсенальная“ с учетом текущей ситуации с электроснабжением», — говорится в сообщении.

Ориентировочный интервал движения — около 20−25 мин.

Кроме того, поезда будут следовать без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».

Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:

между станциями «Сырец» — «Выдубичи» — с интервалом 7 минут;

между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» — с интервалом 10 минут.

Движение поездов на синей линии — без изменений.