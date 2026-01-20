Метро Киева работает с изменениями: интервал движения на красной линии 20-25 минут

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 января 2026, 8:03 Читати українською

Метро Киева работает с изменениями: интервал движения на красной линии 20-25 минут

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями. Об этом говорится в сообщении КГГА.

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Изменения движения

Движение поездов на красной линии начнется между станциями «Академгородок» — «Арсенальная». Интервал движения — 4:30—5:00 мин.

«По завершении воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями „Левобережная“ — „Арсенальная“ с учетом текущей ситуации с электроснабжением», — говорится в сообщении.

Ориентировочный интервал движения — около 20−25 мин.

Кроме того, поезда будут следовать без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».

Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:

  • между станциями «Сырец» — «Выдубичи» — с интервалом 7 минут;
  • между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» — с интервалом 10 минут.

Движение поездов на синей линии — без изменений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+13
Перший Потужний
Перший Потужний
20 января 2026, 9:31
#
Мда, киянам не позаздриш…в Харкові міський голова хоча б продумав всі ці моменти, то там навіть з обстрілами постійними ситуація краще ніж в столиці, а столиця як хацапетівка задрипана якась живе
+
+15
begood
begood
20 января 2026, 11:01
#
Что за глупости. Вы считаете, что у Харькова и Киева одинаковое потребление ЭЭ? В Киеве много домов не имеет газа вообще, тогда как в Харькове газ это норма. Во вторых — поверьте, если захотят вынести энергетику в Харькове, и начнут бить в таком же объеме, то и в Харькове будут те же самые проблемы.
+
0
financialGenius
financialGenius
20 января 2026, 11:16
#
Во-первых Харьков так не прилетает по энергетике. Во-вторых мер тут не причем и возможно это специально делают и раздувают что бы дискредитировать Кличко , он не удобный просто для президента и офиса менеджеров хаотичных решений. В-третьих, есть такое ощущение что Киев забыл что идет война и тоже специально делают что бы донатили и опомнились, а не как в 2015 — война где-то там, а мы хорошо жили и живем. А вообще в Харькове сколько сейчас ?- пол миллиона осталось населения и сколько вам нужно того электричества … радуйтесь что вам не летит по тец, а то бы весь город сидел без ээ если бы все что летит на Киев прилетело вам …
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами