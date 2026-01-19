«Минфин» начинает новый проект авторских колонок «От редакции»

Мы начинаем новый редакционный проект — серию авторских колонок от журналистов и редакторов «Минфина». Это будут честные, но субъективные тексты о самых важных или просто интересных, по нашему мнению, темах.

Наша цель не только освещать актуальные новости, но и поближе познакомить читателей с членами редакции и их взглядами.

Каждая публикация в этой серии — это личная позиция автора, с которой другие коллеги могут соглашаться или нет.

Первая колонка этой серии от заместителя главного редактора «Минфина» Алексея Писарева о том, почему коррупция в Украине на самом деле ниже, чем может показаться на первый взгляд.

Надеемся, вам понравится новый формат. Ждем ваших отзывов и комментариев.